Las personas Piscis son personas tranquilas, honestas y muy sensibles que siempre buscarán el bienestar de sus más allegados antes que el suyo propio.

Las personas nacidas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo pertenecen a Piscis, que es el duodécimo y último signo del zodíaco, el sexto de naturaleza negativa, de cualidad mutable y de polaridad masculina. El elemento principal de Piscis es el agua y su planeta regente, Neptuno, quien le da la espiritualidad, sentido de la sensibilidad y benevolencia que caracterizan a este signo zodiacal.

La constelación de Piscis representa dos peces con sus colas unidas que nadan en dirección contraria, por ello, estos animales también son, a su vez, el símbolo que representa a este signo del zodíaco, que, por su parte, simboliza a la persona que quiere superar las limitaciones del ser humano. Estos dos peces, que simbolizan el signo de Piscis, representan el alma y la personalidad del individuo, que, a pesar de irpor caminos opuestos, están unidas.

CARÁCTER Y FORMA DE SER DE LOS PISCIS

La característica principal de los nacidos bajo el signo Piscis es que suelen ser personas muy intuitivas e imaginativas, pero también algo nostálgicas. Sin embargo, su cualidad de soñadores hace que algunas veces no comprendan que el mundo real no es tal como lo imaginan y, en ocasiones, escogen quedarse en esa realidad paralela. Como signo de agua, los Piscis tienden a ser más emocionales que racionales.

Desinteresados y solidarios, a los Piscis les gusta ayudar a los demás, puesto que son capaces de identificar el sufrimiento ajeno como propio, por lo que no duda en sacrificarse por quienes lo necesitan. Así, los Piscis son personas fundamentalmenteempáticas, muy sensibles a los sentimientos de los demás y con un gran sentido de unidad. Esta fuerte conexión con todo lo que ocurre en su entorno, así como con elmundo espiritual, hace que los Piscis no sepan identificar muchas veces donde acaban los intereses de los demás y comienzan los suyos, debido a su eterno deseo por disolver los límites, sobre todo en lo que concierne a la conexión entre las personas.

Todo esto, unido a su personalidad tranquila y a su carácter afable y cariñoso, hace que los Piscis sean personas muy queridas por los demás. Además, su asunción de las circunstancias como vengan hace que los del signo Piscis no suelan tener iniciativapara resolver los problemas o encarar las dificultades. Por ello, aunque son inconformistas, tampoco suponen una amenaza para aquellos que quieren liderar o tener la autoridad, como por ejemplo los Aries, ya que no tienen la motivación para luchar contra ellos y prefieren retirarse a su mundo de fantasía, que, por otra parte les dota de una gran capacidad artística y creativa.

En el amor, al igual que con las amistades o incluso con desconocidos, los Piscis, dan más de lo que reciben sin esperar nada a cambio.

CELEBRITIES NACIDAS BAJO EL SIGNO PISCIS

Entre los famosos internacionales que han nacido bajo el signo Piscis se encuentran los cantantes Justin Bieber, Adam Levine, Chris Martin o Rihanna, la modelo Cindy Crawford o los actores Bruce Willis, Eva Mendes, Jessica Biel, Olivia Wilde o Drew Barrymore.

En cuanto a las celebrities patrias que también son Piscis tenemos a las presentadoras Pilar Rubio o Marta Torné, las actrices Clara Lago, Belén Rueda o Mónica Cruz, la cantante Malú, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, los actores Javier Bardem oFernando Tejero o el futbolista Fernando Torres.