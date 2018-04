En una charla de viejas amigas, no de amigas viejas, a Cecilia Arbiza se le ocurrió organizar u na reunión de reencuentro con las compañeras de la etapa de la escuela y del liceo del Colegio Inmaculada Concepción, así nos sumamos a la organización, siendo Angelia D`angelo la que se encargó de contactarse con cada una para invitarla al reencuentro. El reencuentro comenzó con una misa de Acción de Gracias, ofrecida por el padre José García, con la presencia de las “ chiquilinas, de la maestra de primer y quinto año, Pilar Igari, y de la directora actual del Colegio, Lourdes Echeverz.

Como en los viejos tiempos, Cecila acompañó toda la celebración con la guitarra, sumado al “coro” de las presentes. Ana Pereira Machado, guió la celebración, Angelina D`angelo leyó la primera lectura, Rocío Arrúa y Verónica Muguerza, las intenciones, Rosario y Carmen Toledo, presentaron el Pan y Vino, una canasta de alimentos, Jaqueline Altave y Karina Martínez, y una bandeja con Rosarios como souvenirs, los presentó Silvana Collazzo ante el altar. Luego en el patio del colegio, se compartió un almuerzo, donde no faltó la alegría, los recuerdos, no estando ausente, la nostalgia y la emoción.