Mariana Píriz Grilli Profesora de Danzas – Principal de “Uruguay

Arte Mamá de Gerónimo y María Inés

Mariana, ha comenzado sus estudios de Danzas a los 8 años, siendo hoy una de nuestras mayores referentes en el arte. Se recibió de Profesora de Danza Clásica en 2006 y de Danza Jazz en 2009, con el aval de Teresita Miñones e Instituto Orange Jazz de la ciudad de Concordia.MAriana y flía. Contó con el apoyo de sus padres y hermanos, para llevar adelante su sueño de abrir su propia Escuela de Danzas en el 2010, comienza su actividad dentro y fuera del país y es en 2016, que se casa con Diego. Por su trayectoria y joven madre, la convocamos a acompañarnos. Y relacionando la llegada de su primer hijo a su vida, esto nos decía: “Es en Octubre de 2017, que llega nuestro primer niño: Gerónimo”. ¿Cómo fue ser mamá y Profesora a la vez? Con el primer hijo, todo más sencillo.Mariana Dicté clases hasta último momento del embarazo y luego de nacer, ya las actividades se limitan un poco. Se torna más cansador, pero nada que no pueda disfrutar. Con la llegada del segundo hijo ya es más difícil administrar los tiempos. Para poder seguir con mi profesión, cuento con mucha gente que me ayuda. Desde mis padres y suegros, hasta mis alumnas y profes, que me acompañan día a día. Se puede disfrutar de las dos profesiones y sin dudas que se aprende muchísimo también.

¿Trabaja hoy como al comienzo? Sí, y más aún, ahora tengo dos trabajos (sonríe). Lo diferente, es que pude aprender a deslindar tareas y pedir ayuda, algo que tanto me cuesta, porque me gusta hacer todo: enseñar, bailar, administrar la empresa y las tareas de la casa, ya que una me gusta más que la otra. Amo cocinar, limpiar, hasta planchar. Pero no soy la Mujer Maravilla y necesito pedir ayuda en todo. La familia me está enseñando eso y más

¿Qué ha recogido del alumnado durante su trayectoria? Una variedad de valores y enseñanzas, cada alumna es diferente a otra. Cada una tiene un talento diferente y me encanta descubrirlo. Con el tiempo las voy conociendo más y descubro como ayudarlas a destacar en lo que son buenas. Porque todas son buenas en el arte de la Danza, hay que saber encontrar en qué punto. He descubierto nuevas amistades, nuevos métodos de enseñanzas, a conocer corazones que necesitan ayuda y un abrazo alentador para lograr lo que busca.

¿Cuáles han sido los momentos más disfrutables y apreciados en su vida? En mis cortos 31 años he pasado por varias etapas. Mi niñez es inolvidable ya que crecí con la Danza y ocupó un lugar importante en ella. A la adolescencia y juventud, la disfruté muchísimo con amigas y con mis padres, ayudándome con los cambios naturales de la adolescencia. Y en mi adultéz, tengo dos etapas importantes: una en la que me acompañó la Danza y la profesión ya que maduré junto a ella y la otra es en la que Dios me convirtió casi por completo (porque la conversión cien por ciento es cuando nos reencontremos con Él cara a cara).

Tuve una experiencia donde me tomó de la mano y no me soltó más, de allí la bendición de poder casarme y formar mi familia, pertenecer a una comunidad, donde Dios me regaló personas con las que compartir mi fé cristiana. Son varios los momentos apreciados de mi vida.

¿Y en la Danza? En la danza los momentos de subir al escenario. Ya hace unos años que no lo hago, pero es algo que me llena de emoción. Los exámenes de mis alumnas son momentos disfrutables aunque me llene de nervios como a ellas. Disfruto de la ayuda de mi mamá en la Academia en estos 24 años, donde también ha aprendido los pasos y la historia de la Danza. Disfruto de la ayuda de Mariana mi amiga y mano derecha en la Academia, de ver el crecimiento de las niñas, ver fotos de cuando eran pequeñas y como han crecido bailando. Siento que se repite mi historia en cada una de ellas. Y todo lo que a ellas las hace disfrutar, a mí también… ¡Poder bailar es hermoso!

¿Cuáles son sus proyectos hoy? Estamos pasando por momentos difíciles con la pandemia y se nos ha atrasado un poco la planificación. Lo estamos tomando de la mejor manera, con clases online y algunas presenciales, con las alumnas a egresarse este año, por sobre todo.

¿Con que disfruta? No soy una persona muy expresiva, pero disfruto de las cosas más sencillas y soy feliz solo con eso. Doy gracias a Dios por la comida de todos los días, por la familia, por poder disfrutar de los momentos con mis hijos, mis padres, por la fé que me sostiene.

¿Qué ha significado ser mamá? Un don muy disfrutable y lleno de aprendizajes. La llegada de María Inés el año pasado, también fué de muchas enseñanzas. Los hijos son diferentes desde el primer mes de embarazo. Día a día nos demuestran cosas, que nos llenan el corazón de alegría. Sus primeros pasos, palabras, abrazos. Agradezco el don de la maternidad. Quiero desearles Feliz Día a todas las Mamás. A aquellas que lo son por naturaleza, a las que han adoptado y dan el amor que toda madre puede brindar, a las que no lo son y quieren serlo y a las que lo son pero no quieren serlo… Decirles, que toda persona es más persona, si cuida de la vida del otro, desde la concepción hasta la vejez. Valorar el don de la VIDA por sobre todo, es un regalo que podemos dar sin gasto alguno.