Rosario Ugolino Fundadora del Grupo “Madres y Familias de Caídos en la Pasta Base Salto” Con una increíble fuerza de voluntad y convencimiento, Rosario es una mamá que busca afanosamente y espera encontrar, manera alguna de dejar atrás la angustia constante que la aqueja.Rosario Su meta está puesta, en conseguir un Centro de Rehabilitación, que ayude a dos de sus hijos a salir del difícil trance del consumo problemático de drogas, así como a muchos niños, jóvenes y no tanto de nuestra ciudad, que lo atraviesan. Conjuntamente con otras madres que padecen la misma situación, luchan por una agrupación, que las identifique para encontrar respuestas positivas y una salida.

Nuestra comunicación con Rosario, ha estado siempre abierta, con el fin de que pueda expresar lo que necesite en el transcurso del tiempo. Y hoy, así dialogamos: “Actualmente, estoy tramitando el registro como empresa en mi emprendimiento, con la elaboración de helados, gelatinas, flanes, tapas de canelones, ñoquis, pasteles, tortas fritas y más”, nos dice. Que con la ayuda de MIDES, se ha transformado en un pequeña empresa, llamada “Todo sabor”. Desarrollo la actividad con el apoyo incondicional de mi pareja y de mis padres, que no solo me ayuda económicamente, sino que distrae mi mente de ese caos contínuo que transito en mi familia… esa afección al corazón, que me provoca la situación de ver a mis hijos consumidores.

¿Cómo se compone su familia? Por mi pareja y mis dos hijos de 31 y 27 años, que son los afectados por la pasta base. Cuento además con una hija de 25 y otro hijo de 29, que no viven con nosotros y están bien.Logo de Grupo de Rosario

¿Desde cuándo detecta usted la adicción en sus hijos? Cuando un día me llaman autoridades del Liceo adonde concurrían, para decirme que mi hijo menor, de 17 años, estaba inhalando nafta. De ahí en más, comenzó este infierno

. ¿Cuál cree usted que ha sido la situación que los ha llevado a este comportamiento? Entiendo que los causantes, han sido los mal llamados amigos, la junta, ya que en mi familia y en nuestro hogar, nunca hubo lugar para adicciones.

¿Cómo interfiere este comportamiento en la relación con la familia? Se vuelve intolerante. Se tornan ellos distantes, apáticos. Me falta el dinero de donde sé que lo tengo, artículos de la casa. Y como madre, uno no sabe qué hacer.

¿Qué puertas ha golpeado y donde encontró apoyo? Como madre, he golpeado muchas puertas. Pero entiendo que es un déficit del Estado, de no ocuparse de la enorme cantidad de jóvenes, que sin importar razas, sociedad o edad, se sumergen en el mundo de las drogas, sin encontrar salida alguna. Y al querer ayudarlos, no encuentro la forma. Me gustaría mucho encontrar la manera de poder hacerlo, pero todo lo que he puesto en práctica hasta ahora, no ha dado ningún resultado. He conseguido informar a los políticos y al Gobierno de la realidad de las familias de adictos. No queremos politizarlo, pero sí, trabajamos con el Dr. Gonzalo Leal que nos está ayudando, dándonos la oportunidad de poder buscar soluciones para la inquietud que nos aqueja así como el Dr. Carlos Albisu, a conseguir formarnos como asociación con Personería Jurídica. Cuando formalicemos, llevaremos el nombre “Grupo 20 de julio Nocaut a las Drogas”. Ya que comenzamos a reunirnos un 20 de julio en el local del Doctor Gonzalo Leal, de la Lista 79 “Movimiento Naranja”.

¿Hay alguna actividad a los que sus hijos demuestren interés? El menor de ellos trabaja desde hace mucho y el mayor, hace changas. O sea que los dos, tienen de alguna manera su trabajo, pero su único interés, es poder llegar a casa y comprarse el “chasqui”. A la que yo llamo “la maldita pasta base”. Lo único rescatable de la situación, es que nunca le hicieron daño a nadie para drogarse. Nunca robaron, ni asaltaron. Delitos, que darían lugar a avergonzarme como madre. ¿Cuál es la expectativa que alberga como madre? Mi mayor expectativa, es conseguir ayudar a mis hijos a recuperarse. No quiero seguir viéndolos inmersos en ese camino que no tiene salida. Que día a día los va deteriorando más. Mis planes, mi sueño, mi ilusión, es al igual que el de mis compañeras de grupo, poder crear un Centro de Rehabilitación para Salto. Donde tengan obligaciones, derechos y hábitos buenos. Y cuando el tiempo pase, salgan recuperados, con ganas de vivir. Muchos chicos se encuentran en situación de calle, porque su familia decidió echarlos, para no soportar lo que es vivir con un adicto. Por esta situación, tengo mis momentos de distracción, pero no soy feliz. Creo mucho en Dios y le pido fuerzas para continuar. No se puede ser feliz, sabiendo que dos hijos se están matando de a poquito. Y les dejo un mensaje a todas las madres: A las que están en mi situación, que se unan al grupo. Juntas, vamos a poder lograr algo mejor para nuestros hijos. Porque como decía mi abuela: las madres, todo lo podemos. Y a las que tienen sus hijos sanos, estén muy atentas a observar con quien se juntan. Debemos educarlos desde pequeños, que sepan que la droga es el comienzo de una vida incierta. Una vida sin amigos, sin familia. La droga es una enfermedad mortal. Agradezco a Dios, la fuerza que me da todos los días y ese valor de no bajar los brazos, ya que paso mucho tiempo sin dormir y no me hace bien. Pero no voy a abandonar la lucha, porque ellos son mis hijos, yo los parí y no quiero perderlos.