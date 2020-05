Daniela Estefani Diaz Torres Mamá de Alan y Mía

Desde hace bastante tiempo, Daniela ha venido transitando momentos difíciles, debido a algunas decisiones relacionadas con estilos de vida, muy alejados de los buenos hábitos.

El alcohol y la pasta base, así como la marihuana y cocaína, han sido para ella moneda corriente en su vida, que incluso, en algunas ocasiones, le han hecho “tocar fondo”.

Con el correr del tiempo, Daniela logró darse cuenta, hay cosas maravillosas que la vida puede regalarle.

Que valen la pena vivirlas, pero bien lúcida, porque de “aquel mundo, nada se rescata”.

Mostrando en sus ojos una ternura infinita por la llegada de sus hijos, nos narra que le ha servido de mucho, para dar un vuelco a su vida.

Dispuesta a todo por ellos, del alcohol y la droga, solo queda un mal recuerdo:

“Desde hace un año y tres meses, cambié muchísimo. Dejé de drogarme y hoy me siento muy bien”, comienza diciéndonos.

¿Cómo se compone su familia?

Vivo sola con mis hijos Alan y Mía.

Logré comprarme un ranchito chiquito en el barrio La Esperanza y allí estamos… tranquilos…

Tengo a mis hijos conmigo y es lo más lindo.

Tengo muy poco como equipamiento, pero no puedo quejarme. Mucha gente que se ha enterado de la manera en que vivimos, nos han donado una cocina, heladera, me prestaron una garrafa. Aún con la pandemia, nos venimos adaptando bastante bien los tres juntos.

¿Cómo se encuentra hoy anímicamente?

Muy bien. Puedo decir que estoy en mi mejor momento, luego de todo lo que atravesé.

Me encantaría poder trabajar, pero la nena es aún muy pequeña y con el tema del virus, todo se ha complicado.

Alan en su actividad concurre a primaria y a ACJ, ya que ha sido becado por medio de mi tratamiento en el lugar adonde concurro, que es Dispositivo CIUDADELA.

También Asociación Cristiana nos está ayudando muchísimo en cuanto a canastas, equipamiento para la casa, ropa para los niños y no tengo palabras para agradecerles.

Estuve solicitando a través de MIDES, la posibilidad de que la nena pueda quedar en guardería para trabajar, aunque sea en las chacras, pero está todo paralizado.

¿Cómo transitaba su vida, antes de su adicción?

Consumí desde muy chica marihuana. Fué a partir de los 13 años.

El alcohol también era algo preferido para mí con esa edad y lo fué por mucho tiempo.

Mis amigos se reunían para tomar y yo como para acompañar, los seguía todos los días. Cuando quería acordar estaba ebria.

Cuando piso los 16, comencé a consumir cocaína y también, era todos los días.

¿Estudió?

Si, debía concurrir al Liceo N° 5, pero como mi barra concurría al N°3, me venía para donde estaban a esperarlos.

Y abandoné en 3° año.

¿Cómo se presentaba la situación en su casa?

Yo no fuí criada con mis padres, mi mamá nunca me quiso y me lo dijo siempre. Ella tiene además otra hija, que tampoco quiere.

Me crié con mi abuela, que perdió a dos de sus hijos en un año y pasó por otras malas situaciones de salud.

¿Influyó de alguna manera esto, en su situación?

Mi abuela era una mujer muy estricta.

Me daba unas palizas inolvidables, porque yo era terrible, muy rebelde. …y me escapaba.

Conocí con 12 años a un muchacho, hacía todo por él y la abuela ya no me pudo controlar.

Ella enferma, yo me iba y volvía cuando quería… Y asi empecé mi calvario.

Me trasladé a Rió Branco con una pareja y por problemas de salud de la abuela, volví a Salto y ahí me entero, de que estaba embarazada de Alan.

¿Cómo fue la llegada de Mía?

Estuve siete años viviendo con su papá. Siempre consumiendo “merca”, (cocaína). Dejamos de consumir con una voluntad de hierro, pero pasa el tiempo, quedo embarazada de Mía y allí me colgué a consumir nuevamente.

Con la diferencia de que ya era “bazoco” (porro con pasta base).

Me tiré al abandono y toqué fondo.

Luego me recuperé y al ver mi embarazo avanzado, tomé conciencia y a partir de allí sí: nunca más consumí.

¿Ha llegado a tener antecedentes ante la justicia?

No. Sabía que si robaba para consumir, me iba a ir mucho más mal.

Pero golpeaba puertas a uno y a otro a cualquier hora, exigiéndole que me entregaran plata para poder consumir.

Lamentablemente ese mundo, ha sacado lo peor de mí.

Pero me sirvió de experiencia.

Si antes hacia lo imposible para drogarme, hoy tengo a mis hijos y se que haciendo una limpieza, me da para los gastos del día y “voy tirando”.

Pero estoy con mis hijos, que amo.

¿La veía su hijo consumir?

No. Es por eso que me iba y lo dejaba con mi abuela. No podía permitir que el viera como vivía yo.

Cuando andaba drogada por las calles, todo niño que veía, creía que era mi hijo y quería tomarlo. Por eso con una panza muy grande del embarazo de Mía, un día llamé a mi hermana y le dije: basta. No consumo más.

Recuperé la relación con mi padre y me dió un lugar en su casa.

Aunque mi madre siempre me corrió.

¿Le afectó oír de boca de su madre sus palabras?

Sí, claro. Siempre me afectó que me dijo que no me quiere.

En cambio mi papá me dió todo su apoyo, al igual que mi amiga Taitiana y Dispositivo CIUDADELA, siendo incondicionales conmigo.

Y tengo mucho para agradecerles, porque los tres, son mi familia.

¿Tiene metas hoy?

Sí. Muchas.

Antes de comenzar la pandemia, estaba realizando cursos en INEFOP de Peluquería y Maquillaje, con lo que anhelo tener mi propio emprendimiento. En Ciudadela disfruto de un taller en tela, otro de música, donde tenemos temas grabados.

Además está en mis planes, terminar el liceo.

Quiero darles una mejor vida a mis niños y tengo posibilidades, porque sé que lo que me propongo, lo logro por ellos.

Necesito equipar mi casa y con mucho esfuerzo lo espero lograr.

Para nosotros, son sumamente necesarias frazadas o ropa. Lograr arreglar la parte edilicia, ya que mi ranchito es de lata, tiene 4m x 4m y he estado forrando las paredes con cartón.

En el piso le puse unas maderas, porque le entra viento por todos lados y se pone helado.

Y mi gran expectativa, es tener un trabajo seguro, para poder darles una vida digna a mis hijos.

Aunque tienen todo mi amor.

¡Me despido con gran saludo a todas las madres!

(Por colaboraciones para Daniela, se agradece comunicarse al: cel. 097732710.

Desde ya muchas gracias.)