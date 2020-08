Nicole y Milagros López Giménez

Nicole de 8 años y Milagros de 7, son hermanas.

Personitas dulces, con una delicadeza en su presencia, que nos dejan embelesados:

¡Dos verdaderas bellezas!

Nos trae a su encuentro, una realidad que muchas familias padecen y que hoy decidimos juntos, hacerla pública. Ya que son ejemplos, de una pelea con entrega.

No solo de parte de ellas, también su entorno estuvo muy comprometido con la situación.

Tanto, que la aprendieron a superar juntos.

Mantuvimos un diálogo con las niñas y con su mamá Katerin, quien estuvo dispuesta a compartir con todos nosotros, la difícil historia de vida que atravesó junto a sus hijas.

En el comienzo de la entrevista, descubrimos la más sorprendente calidez en la voz de Nicole, diciéndonos: “tenemos 8 y 7 añitos y estamos en 3° yo y mi hermanita en 2° en Escuela N° 120”.

¿Les gusta la escuela?

Sí, nos va bien, pero esta semana no estamos concurriendo.

Milagros: Hacemos los deberes acá en casa levantando papá la tarea de la escuela y también usamos la tablet para eso.

¿Qué materia les gusta más?

-Nicole: la matemática.

-Milagros: la matemática más o menos, pero todavía no sabemos que vamos a ser cuando seamos grandes.

¿No lo han pensado aún?

-Nicole: ella, (refiriéndose a Milagros) a mí me dijo que le encantaría ser cantante.

-Milagros: me gusta mucho el reggaetón, y a “ella” le gusta bailar.

¿Qué actividad llevan adelante?

-Nicole: salimos a dar una vuelta, vamos a casa de nuestras amigas Lucero, o Camila. O a veces también vamos a la placita y a la casa de papá.

También tenemos primos en San Carlos y algunos que tenemos en Tacuarembó, que a veces visitamos.

¿Les gusta el deporte?

No, no nos gusta.

Solamente andar en bici, pero acá en la vuelta.

Salimos con el “tata”, mi abuelo que se llama Miguel Ángel y nos gusta porque él nos compra helados. Es muy bueno con nosotros.

Nos lleva a la escuela cuando vamos y es muy compañero.

¿Cómo se sienten hoy, luego del problema de salud que tuvieron que transitar?

-Nicole: Estamos bien, pero debemos ir a Montevideo todavía.

Mamá puede contarte más sobre el tema:

“Nicole, tiene que viajar a Montevideo todavía, porque tenía leucemia”, nos dice la mamá.

¿Cuándo comienza la difícil situación?



-Katerin: fue en el año 2015 que comenzó Nicole con 2 añitos, a sufrir un dolor en una de sus rodillas.

Cuando caminaba, no podía apoyar el pié.

Concurrimos al médico y pensamos que era por algún golpe. Le hicieron análisis y placas y no tenía nada.

Continuó con los dolores, pero no apoyaba el pié.

Asi estuvimos un mes.

El crecimiento era normal y nada hacía suponer lo que vendría después.

Hasta que correspondió control con la Pediatra y fue ella que se dió cuenta, cuando le dije que Nicole, tenía unas manchitas en todo el cuerpo, como unos lunarcitos.

Me dijo: “Yo posiblemente sepa lo que es, pero no se lo voy a decir. Usted primero vaya a hacerle los estudios que yo le voy a mandar y luego se van derecho a emergencias del Hospital”.

Allí, sentía con ella en la falda, a medida que pasaban los minutos y no nos atendían, que Nicole se “me iba”. Papá fue conmigo y quien aceleró la atención, porque no nos atendían.

Le hicieron todo tipo de estudios y a la hora aproximadamente, nos dan el resultado: era leucemia. Debido a una anemia muy mercada.

Y la demora de ese mes, fue una pérdida de tiempo, pero jamás me iba a imaginar lo que tenía Nicole.

Parecía que me caía un balde de agua fría y dije: “no puede ser”.

Pensaba: ¿porque a nosotros?

Pero no quedaba otra que seguir para adelante.

¿Allí ya queda internada?

Estuvimos una noche internada en emergencia, porque le tuvieron que pasar plaquetas de sangre. Estaba muy débil para poder viajar.

Desde que llegamos a Montevideo al Hospitalito del Pereira Rossell en la Fundación Pérez Scremini, su atención total, fue excelente.

Estuvimos durante dos semanas esperando para la aplicación de las quimios, porque los valores en sangre que ella necesitaba, no los lograba conseguir.

Eran muchas quimios, las venitas de ella no iban a resistir y se le implementó un catéter.

¿Cuál era la expectativa con el tratamiento?

Le preguntamos a la Doctora, si el tratamiento era efectivo, a lo que Nicole tenía, que era Linfo- blástica aguda y nos respondieron lo de siempre: “hay que esperar”.

¿Cómo culminó el tratamiento?

No rechazó ninguna quimio y transcurrió en total normalidad.

Ella está hoy impecable de salud, estamos esperando el alta médica.

¿Atravesaron luego una situación similar?

Estábamos en Montevideo por la última aplicación de la quimio del tratamiento de Nicole, llegaba fin de año y decidimos felices, venirnos a pasar las fiestas acá.

Preparándonos para hacerlo, me llama el papá de ambas, para decirme que había estado pasando algunas situaciones malas con Milagros. Muchos dolores de estómago, vómitos persistentes, en grandes volúmenes y que había comenzado a atenderla acá en Salto.

Y en los análisis entregados recién, el resultado era que Milagros también tenía cáncer.

Cuando él me comenzó a hablar, yo por un momento desconfié que podía pasar de nuevo y me dije: “no, no puede ser”.

Pero era.

El diagnóstico era Hepato-blastoma.

Allí sí, sentí un choque muy grande.

Me marcó un antes y un después.

¿No pudo volver como pensaba a Salto?

No, porque inmediatamente Milagros debía viajar a la Fundación Scremini.

Su situación, era el doble complicada que la de Nicole.

¿Qué edad tenía en ese entonces?

También tenía 2 años.

Y su problema era grave en el hígado.

¿Cómo fue su tratamiento?

Diferente al de Nicole, que fue mucho más intenso, pero el de Milagros, fue sumamente extenso.

Tenía metástasis, el hígado todo comprometido con cinco tumores.

Y con ella pasó, como su nombre: Milagros.

¿Las dos transcurrieron tratamiento con quimioterapias?

Sí.

Pero tumor, no es lo mismo que leucemia.

¿Se conoce si el origen es genético?

Se están realizando exámenes para determinarlo.

¿Continúa un tratamiento?

Milagros transitó varios ciclos de quimios, con lo que disminuyeron los tumores y le han hecho análisis de resonancia magnética últimamente, con resultado negativo.

Se está estudiando un posible trasplante de hígado. Algo muy costoso y difícil de conseguir donante.

Pero si comparamos momentos en que me dijeron que Milagros tenía tres meses de vida, hoy increíblemente, se encuentra muy bien.

Milagros y Nicole: ¿Con que disfrutan?

-Nicole: a mí me gusta mucho las papitas, panchos, planchitas, milanesas, asado.

El tomate y la lechuga me gusta, pero la verdura en general, más o menos.

-Milagros: a mí me gusta el asado, milanesa, hamburguesa y guisos.

¿Tienen muchos juguetes?

Ufff…¡muchos!

¿Y entonces qué van a pedir de regalo para el domingo?

-Nicole: yo le dije a mamá, que me regale una campera de jean, arena mágica y un slime.

-Milagros: y yo también.

Pero solo que la arena mágica mía, sea de otro color.

¿Les envían un mensaje a los niños en su día?

-Nicole: ¡Feliz día del niño!!!

-Milagros: Feliz día del niño y queremos enviarle un saludo a las Doctoras Oncólogas que nos atienden, que son muy buenas: Elizabet Simón, Magdalena Esquelotto, Fabiana Morocini, Silvana Zúcolo y el Dr. Ney Castillo.

¿Cómo se siente hoy Katerin como mamá?

Me siento bien y tranquila de pensar que siempre se hizo todo lo que se pudo.

La madre tiene que estar fuerte y entera para acompañar.

Como madre, me siento con mucha fuerza.

Mi gran deseo, es que algún día se logre un centro de atención para niños con cáncer acá en Salto.

Solo los que lo padecemos en carne propia, sabemos la carencia importante con la que contamos los salteños.

Porque la Asociación Pérez Scremini, cuenta con los mejores médicos, un grupo oncológico de primer nivel para estas situaciones, en todo sentido, incluso en apoyo Psicológico.

Por eso las niñas, estuvieron en todo momento, incluso hasta hoy, en conocimiento de toda su situación. Logrando una contención maravillosa.

Por eso y mucho más, es importante poder contar en el departamento con profesionales humanos y dedicados, en un centro especial que atienda a niños con cáncer.

Gracias a todos los que nos han acompañado en momentos tan difíciles.

¡Feliz Día del Niño para todos ellos!

Un agradecimiento especial a Roxana Urróz por hacer posible esta entrevista.