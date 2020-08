Exequiel Díaz Suárez

Simpático, amable y muy conversador, Exequiel cuenta con 12 años.

Concurre a la Escuela N° 119, cursando 6° año y es parte de Club FÉNIX. Hace aproximadamente un año, que se encuentra junto al Grupo “Lobatos” de Club de Niños “La Tablada” y sumado a su compañera de equipo Micaela González, presentaron un proyecto a INAU el año pasado.

Luego de ganar el primer premio en juegos de Esquí Cooperativo, han llevado adelante presentaciones con ésta actividad en diferentes instituciones.

Actualmente, han presentado proyecto nuevamente y se encuentran entusiasmados en la espera de un resultado y que sea positivo, además.

Al momento de dialogar con Exequiel, nos acompañó Sofía Breberman estudiante de Psicopedagogía y Educadora-Referente en el Club de Niños La Tablada:

¿Cómo llegas Exequiel al Club de Niños La Tablada?

Hace un año que lo estoy integrando.

Mi mamá se contactó con una persona del Club y me inscribió. Venimos los niños del barrio de 5 a 12 años y de las escuelas de la zona.

¿De qué trata la actividad que llevas adelante?

Mi compañera de equipo Micaela González y yo, hicimos un proyecto con juegos cooperativos, concretamente se trata de Esquí Cooperativo con diferentes presentaciones.

La primera, fue en escuelas e instituciones del medio, para luego finalizar con la presentación en el Teatro Larrañaga.

¿De quién es la idea de realizar la actividad?

De Facundo Molina del Club de Niños La Tablada. Y como el mismo funciona por medio de una Cooperativa, realizamos este tipo de juegos cooperativos.

¿De que constan los juegos mencionados?

Trata de un juego con dos pelotas y tablas, donde enganchamos los pies, realizando el Esquí Cooperativo.

¿Cómo es el comienzo de este proyecto?

En realidad, lo que hicimos fue organizarnos, armar el proyecto en el Club y lo presentamos en PROPIA de INAU, competimos con otras instituciones, Clubes de niños, CAIF y luego de ganarlo, nos brindaron la posibilidad económica de comprar los materiales para poder hacer nuestras presentaciones en Escuelas y demás lugares.

¿Por qué crees que fuiste seleccionado para la

actividad?

Me preguntó Facundo si me gustaba la idea y le dije que sí.

Me dijeron que fui seleccionado, porque tengo carisma y le llego a la gente. (sonríe).

¿Van a participar nuevamente este año?

Sí. Y estamos ansiosos de ver el resultado del concurso.

¿Cuánto tiempo se demoran las respuestas de viabilidad del proyecto?

Son unos 15 días, más o menos.

Por ejemplo hoy entregamos el proyecto para este año y la semana que viene, ya tenemos respuesta.

Este año, es distinto, porque la pandemia no nos deja hacer mucho.

Pero de todas formas, hacemos actividad dentro del Club, como es Claus (talleres), Candombe y Zumba.

¿Qué te gusta más de toda tu actividad?

Acá dentro el Candombe, pero de toda mi actividad, el fútbol.

¿Juegas en algún equipo?

Si, en la Sub 15 de Club FENIX.

¿Cuál es la idea de aquí en más, dependiendo de que se pueda?

La idea era continuar, ya que con el dinero ganado lo logramos hacer, pero como no se puede ir a las escuelas, no sé cómo va a ser la continuación de todo.

¿Hoy con que se preparan?

Estamos preparándonos para ir a tocar Candombe al Carnaval de las Promesas en Montevideo, en el mes de diciembre.

Es un gran evento.

Acá en el Club, contamos con un canal Online que se llama “Coptzes Online”.

¿Cómo te sientes para esta actividad?

Más o menos, porque no puedo venir tan seguido por las prácticas de fútbol.

Pero de todas formas, tal vez este sea mi último año en el Club, porque ya el entrante, voy a concurrir al Liceo, que va a ser de tarde y el Club también .

¿Cómo te defines?

Soy estudioso, alegre y creo que soy compañero con los demás.

No sé hablar mucho de mí, porque hay días que yo no hago las cosas para mí y sí, para los demás compañeros.

¿Vas a extrañar al Club?

Voy a seguir viniendo.

El Club nunca cierra sus puertas, porque está siempre para ayudarnos.

Seguir con los talleres si queremos, o venir para que nos continúen apoyando y ayudando a hacer los deberes cuando precisamos.

Llegué al Club en mayo y estoy muy contento de haber llegado. Me llevo bien con todos y son todos muy buenos.

¿Un mensaje o un saludo a los niños en su día?

Decirles un muy feliz día a todos, también para los que cumplen años ese día y que traten de entretenerse con juegos, en sus casas y con amigos.

Que logren crear alguna actividad para entretenerse.

Y también los invito a que se acerquen al Club de Niños La Tablada y que se integren. Siempre va a haber un lugar aquí para quien desee hacer alguna actividad.