Con Lourdes Bellagamba. Guía vivencial

Cada uno de nosotros, hemos atravesado situaciones de alegría, otras de no tanta, demostrándonos que solo depende de nuestra actitud, para que se puedan observarlas de una u otra forma.

Y al llegar Navidad, un año nuevo, muchas veces nos encontramos con sentimientos mezclados, que dando una mirada hacia atrás, nos hace reflexionar.

Por lo que hicimos y por lo que no hicimos.

No podía faltar Lourdes en nuestro Suple Navideño, para ayudarnos a diferenciar vivencias.

Y comenzamos dialogando sobre los cambios de un año cargado de emociones, que nos involucra a todos:

¿Cómo lo observa desde su punto de vista?

Como un año lleno de aprendizajes, porque todo lo que nos ocurre podemos elegir usarlo para aprender o de lo contrario, acudir al papel de víctimas, aunque no es el más adecuado si queremos ser felices.

Pero lo mejor de todas las vivencias, es hacer que ésta se convierta en experiencia mediante el aprendizaje.

Sin dudas nos queda mucho por cambiar.

Empezando, por hacernos responsables cada uno de lo que nos toca en nuestra vida personal y en la sociedad.

Siento que siempre hay algo que se puede hacer.

Desde pequeñas acciones como cerrar una volqueta o no comprar cosas adquiridas ilícitamente, etc, asi como en otras situaciones.

¿Cómo siente que ha evolucionado el ánimo de la población con cambios en economía, inseguridad, política, etc.?

Yo siento que estamos al borde de un buen cambio porque después de pasar por los sismos que estamos pasando, van a venir momentos como de neutralidad, de plenitud, paz y armonía.

¿Estamos a tiempo de reflexionar, para remediar algunos hábitos?

Pienso que cambiar hábitos, es algo que está bueno se haga durante todo el año. Pasa que socialmente la gente hace como un balance del año pero siempre es momento para cambiarlos.

También ser conscientes de que siempre estamos eligiendo

¿Qué impacto nos trae la Navidad, en caso de que la depresión estuviera presente?

La depresión es una patología compleja.

Podemos hablar de estados depresivos tal vez pero lo importante es trabajar todo el año durante toda la vida, para estar cada vez más en el pensamiento positivo, elegirlo y ser consciente de que estoy eligiendo de lo contrario no es la fecha en si lo que me afecta, si no lo que yo me digo con respecto a la fecha.

Eso es lo que nos afecta en realidad

¿Cuáles son las temáticas a tener en cuenta para transitarla con éxito?

Pensar en un renacer.

En esa posibilidad que tenemos de volver a ser como niños y empezar de nuevo. Creo que cada día, cada momento es una noche de Navidad y ojalá pudiéramos vivir así y celebrarlo así.

¿Cómo hacemos para lograr disfrutar, con personas que no aceptamos en nuestra mesa Navideña o el concurrir a lugares que no nos complace demasiado?

Creo que no es en esta noche que hay que aceptar a alguien, es todos los días. Como sociedad nos tocaría trabajar más la tolerancia, como sujetos también sin dudas, pero no es algo que es para la noche de Navidad comenzar a trabajarlo.

Y en cuanto a lugares que no me complazcan, siempre voy conmigo adonde sea que vaya. Entonces también está en mí la actitud que le puedo poner.

Por ahí alguien tiene tantas ganas inconscientes de pasar mal esa noche, que si le traes un sándwich con mayonesa, seguro que lo va a querer con manteca o viceversa.

Ésta noche no la quiere pasar bien, porque dice que no le gusta ese lugar, más allá del lugar que sea.

¿Está presente la sensación de fiesta para creyentes y para los que no lo son?

Sí, yo creo que sí está presente, porque estamos en una cultura judío-cristiana y todo el mundo algo celebra.

Ya sea la ilusión de los niños o que al otro día tienes libre, pero todo el mundo celebra.

¿Cuáles son las recomendaciones para que las fiestas tradicionales permanezcan con alegría?

Yo diría que guardar lo lindo de cada Navidad.

Apreciar a los seres queridos que tenemos.

Y a los que no se van a sentar porque ya no están, pensar en que nos están mirando y que nos quieren ver felices. Por lo menos a mí eso me consuela en este año que el cuerpo de mi padre se fue.

En mi casa en especial, hacemos el ritual de la energía navideña, que es súper efectivo. Admito que el año pasado no lo hicimos y se sintió raro.

¿Adónde nos dirigimos por una consulta?

Se pueden comunicar al 099302908 y como siempre un gusto estar para Diario El Pueblo. ¡Y siempre estaré!

¡Feliz Navidad y buenos augurios para el próximo año!