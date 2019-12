Con Sor Victoria Beunza

Accediendo a una mirada religiosa en éstas fechas importantes, la compañía de Sor Victoria por unos minutos, nos colma de expectativa.

Para los creyentes y católicos, Dios se encuentra siempre a cada paso, logrando apoyarse en la Fé y disfrutando de su palabra.

En su reflexión sobre Navidad, Sor Victoria nos produce un sentimiento de confianza en nosotros mismos, y de mucha paz.

En su relato, nos hará conocer como se hizo religiosa, como cuida a esos enfermos que tanto la necesitan, brindándonos además, algunas recomendaciones:

¿Por qué la decisión de ser religiosa?

La vocación no viene de parte nuestra, es Dios quien nos elige, nos llama. Y yo sentí el llamado del Señor.

Aunque se presentaron circunstancias, donde yo necesité su presencia y Él se hizo presente en mi vida. Fue cuando un hermano, al igual que mi madre enfermaron, le pedí a Dios que los curara y pude ver dentro de todo eso, su mano.

Hasta allí no sentía vocación alguna, pero sabía que lo necesitaba en mi vida.

¿Qué significó para su

familia?

Un golpe muy grande. Me necesitaban como hija y como hermana, ya que era yo quien llevaba adelante, decisiones en el hogar.

¿Cómo llega a Uruguay?

He realizado un recorrido que me lo ha permitido mi vida religiosa, estando en Cochabamba- Bolivia, Buenos Aires, Brasil, Sucre y por último radicada en Salto – Uruguay.

La caracteriza la

solidaridad, ¿cuál es la

tarea que lleva adelante?

Amamos al otro.

Nuestra misión es la de religiosas- enfermeras y como misión, tenemos el cuidado de los enfermos.

Significa que es a Cristo a quien estamos cuidando.

No lo vemos como solamente al hermano, es al Señor.

O sea que nuestro trabajo, tiene que ser esmerado y gratuito, porque de lo contrario es pensar: ¿Cómo le voy a cobrar a mi Señor?

Nuestro servicio de enfermería, es de curaciones, inyectables y todo lo que corresponde, además de la compañía, pero nuestro cuidado va mucho más allá.

¿Qué significa para el

enfermo?

Yo mismo me quedo asombrada, porque somos misioneras y tengo yo la responsabilidad de llevar a ese Cristo, que a su vez, está buscando a mi hermano.

Si se encuentra en agonía, buscando la forma de que se reconcilie con Dios, acompañando a la familia y que el valla en paz. Y si se trata de una internación transitoria, no exclusivamente estoy para él, cuido también a los que están a su alrededor.

Es para nosotros muy saludable también, reforzándonos en la Fe.

¿Repercute de alguna

manera en su estado

de salud?

Nosotros trabajamos con muy buen ánimo toda la semana. Lo hacemos decorazón y sin hacer diferencia de raza, ni de creencias, porque todos somos hijos de Dios.

Si damos una mirada a la época ¿Cómo ve la

Navidad?

¡Es tan linda la Navidad! ¡Me encanta!

Porque es algo que si lo vemos espiritualmente, es Jesús que viene.

¿Lo esperamos cómo

debemos?

Fallamos como seres humanos. Lo sabemos.

Y empezando por mí, podemos ver que yo tengo a Dios en mi casa, la Eucaristía está ahí, es Jesús que está allí y paso muchas veces con indiferencia por el lugar.

Y le digo después: «¡Señor, tú estás ahí, yo sé que tú estás ahí!

¿Puede pasar

ensimismada en sus

pensamientos por eso no lo percibe?

No, no es asi, yo lo percibo en mi misma.

¿Existe mucha honestidad en usted al contárnoslo?

(Sonríe) Es porque yo sé quién es Él, yo sé con quién vivo.

Y a veces tenemos pensamientos, deseos, fragilidades humanas. Y yo me olvido que mi Señor esta en ésta casa.

Como muchas veces pasamos delante de un templo y nos olvidamos que allí está Dios, ni lo reverenciamos.

¿Pero de cualquier manera, sabemos que él está en

todos lados?

Sí, pero una cosa es saber que Él está en todos lados y respiro porque Él me da la vida, y otra muy diferente saber que yo vivo con Dios.

Yo le hablo y le digo: «Señor, mira lo que hace Victoria, te pido perdón». Triste sería que no lo reconozca, además Él lo sabe.

¿Qué es lo que nos trae la presencia de Dios en

Navidad?

La Navidad sería, ver por el otro. Que a veces es difícil, cuando las personas que están alrededor, son difíciles.

Pero hay que disculpar a veces, porque somos humanos y nos equivocamos.

La Navidad es la fiesta del cumpleaños de nuestro Señor, haciéndose uno de nosotros, preparado para cargar con la misión de servir al otro, porque Dios nos ama.

¿Qué debemos tener

presente en ésta fecha?

Desde el siglo pasado hemos confundido lo que es la Navidad como fiesta tradicional.

No hemos comprendido que es Dios que nace para salvar al mundo y ese nacimiento tendría que ser una gran fiesta. El hombre tendría que hacer esa fiesta pensando que Dios nos ama tanto, que ha enviado a su hijo. Es el encuentro de Dios y el hombre y no le damos importancia. Porque el comercio lo confundió e inventó un ser distinto que es el famoso Papá Noel y lo absorbió.

Casi anuló la venida grandiosa de Dios. No es que no necesitemos del comercio, el mundo necesita del comercio para seguir creciendo, pero muchas veces el consumismo, se pone ante nuestros ojos. Si los padres, la familia no se educan en la fé y no les dan a sus hijos lo que es su bien, no van a poder responder, porque no tienen base.

¿Estamos a tiempo de

revertir la situación?

Nosotros, los de nuestra generación, podemos revertirlos, pero la próxima generación, está vacía. Si no hay Fe en su casa, ¿que pueden absorber, que pueden ofrecer? Nadie da lo que no tiene.

¿Cuál es su reflexión para esta Navidad?

Que la familia se reúna, haga oraciones ese día y que se perdonen los que están distanciados.

Porque Dios es amor y quien ha venido al mundo es el amor.