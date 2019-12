Con Lynn De Cuadro. Principal de Boutique JUANAM

En días antes de la Navidad, comenzamos a pensar en qué indumentaria usaremos para lucir espléndidas y estar, no solo a la moda, sino a la altura de las circunstancias por la fecha que transitamos.

¿Tendremos prendas para combinar del año pasado con alguna nueva? ¿O lograremos adquirir aquello que tanto deseamos para sorprender?

Existen muchas creencias sobre colores y demás.

Acudimos a Lynn, que narrándonos su trayectoria como empresaria, nos deja además plasmados algunos consejos para esta tendencia 2019-2020:

¿Por qué elegir este rubro?

Porque me encantan las prendas, la moda, pero sobre todo, vestir a la mujer.

Asesorar cuando se trata de lo que llevará puesto en diferentes ocasiones, para los eventos a los que concurrirá.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades para su inserción en el medio?

En general, no ha habido demasiadas dificultades.

Cuando uno abre un espacio nuevo para vestirse, todo es novedad y con el correr del tiempo comienzan a llegar clientas que luego se hacen asíduas.

Aquellas que comparten los mismos gustos y estilos de prendas, que nosotros brindamos

¿A qué estilo apunta JUANAM?

En realidad nosotros intentamos tener prendas bien variadas, pero nuestro fuerte es el estilo casual para diferentes reuniones.

Además de los vestidos de fiesta, que son para ocasiones muy puntuales como Navidad, Fin de año y otras fechas que así lo requieran en el año.

¿Para qué edades está pensado el espacio?

Generalmente, las edades de nuestras clientas, oscilan alrededor de los 30 años y más. Intentando abarcar ese público, que muchas veces no encuentra donde adquirir prendas diferentes, lindas, elegantes.

Hoy por hoy, está colmado el mercado de ropa para adolescentes.

Eso no quita que también ellos lleguen a JUANAM y puedan encontrar lo que buscan.

Contamos con una clientela importante en cuanto a los jóvenes y adolescentes también.

¿También con talles extra?

Si, muy buena acotación.

Trabajamos muchísimo con talles grandes y extra grandes, porque también muchas veces se hace difícil encontrar.

Contamos con prendas italianas, con una calidad exquisita y podemos brindar por ejemplo doble o triple XL, en prendas de arriba o en cuanto a jean, pantalón con talles 52.

Era otra preocupación que teníamos en cuanto a talla grande y tratamos de abastecer.

Asesorando y combinando la blusa con estampados y colores, con el pantalón y demás.

Debo destacar, que cuando se trata de camisas y blusas, nuestros estilos son exclusivos. Nunca van a encontrar la misma en otro evento y por ese motivo, las clientas compran muy tranquilas, sabiendo que van a encontrar exclusividad.

Acá llegan señoras a vestirse para el mismo evento y quedan muy contentas, de verse vestidas diferente.

¿También podemos encontrar para un evento de trabajo?

Sí, claro.

Pueden encontrar lo que están necesitando para toda ocasión.

¿Cómo podemos sorprender en Navidad?

Con mucho dorado y plateado.

En Europa se están viendo muchos desfiles con esos colores y nosotros lo copiamos casi siempre.

Y muchas se van a animar a esos colores en esa noche.

Aunque el blanco es tradicional y no se va a perder, porque es muy elegante.

Y el corto en blusas ya no está quedando bien.

Incluso las adolescentes están solicitando el largo.

¿Cómo va a ser en accesorios?

Igual.

Ya sea en prendas o accesorios, mucho dorado y plateado va a ir muy bien. Y queda muy lindo además.

¿Cómo nos vestimos en Año Nuevo?

Seguramente el rojo va a volver, porque es un color tradicional, pero no para Navidad.

¿Cuál es la tendencia en general?

En caso de que no sea vestido de fiesta, el largo suelto en camisas y blusas abierto con algo livianito por debajo.

Con la parte de abajo, jean o pantalón justo queda muy bien.

¿Expectativas para el 2020?

Hemos participado de algunos eventos como desfiles y para el año que viene contamos con muchas novedades en imagen, ya que vamos a comenzar con los proyectos de la mano del Asesor de Imagen Luis Miguel Sosa.

Salto contará con la novedad del asesoramiento de imagen para nuestras clientas, con las prendas que tenemos en casa. Ya que a veces no sabemos cómo combinarlas.

Por medio de una paleta de colores, Luis Miguel puede brindarnos que nos va, incluso con el color del cabello y el estilo de cada una. Es todo un conjunto que él nos puede recomendar.

¿Cómo nos vestimos luego de las fiestas tradicionales?

Todo va a depender de donde nos encontremos.

Si hacemos vacaciones y playa, es todo largo.

Mucho lino, tanto en señoras como en las chicas adolescentes. Es muy fresco, no aburre y siempre está de moda.

La falda a la rodilla, que puede ser de día o de noche, es siempre elegante.

Lo mismo que bermudas a la rodilla, muy a la moda.

Los esperamos en JUANAM en Uruguay 379, haciendo horario de corrido, de 9 a 19 has. de lunes a sábados.

¡Felices fiestas para todos!!