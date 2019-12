Por segunda vez en la historia desde que se juegan los campeonatos en categoría Sub 14, Salto alcanza la consagración. La primera fue en el 2017. Ayer a la noche jugando en calidad de visitante, otra vez.

Fue la final única a nivel de la categoría Sub 14 del Campeonato del Interior, jugada en Fray Marcos (departamento de Florida), con Salto y Tala (Canelones). En el Estadio «Felipe Maqueira», con terna de Minas integrada por Ruben Abreu, Alejandro Montanelli y Jorge González.

La selección salteña orientada por Maximiliano Summers integró a Héctor Núñez, Juan Llovet y Ezequiel Alvez; André Martínez, Gerán Anchorena, Elías Rusconi; Antonhy Dávila, Yisax Gómez, Emanuel Castro, Marcos Rodríguez y Dilan Rocha. En el banco de espera: Rodney Machado, Andrés Britos, Aníbal Pérez, Santiago Martínez, Luis Figuera, Antonio Simonet, Maximiliano Castro y Nahuel Geloz.

En los minutos finales, la expulsión del ingresado Figuera en Salto y el único gol del partido, anotado por Anthony Dávila, cuando transcurrían 42′ de la primera fracción. Resonancia plena del Salto Sub 14, con el mando técnico de «Maxi» Summers y la ayudantía de campo de Fabricio Martínez, con Emanuel Priario en la Preparación Física.

Coronación para la galería de lo inolvidable: es el mejor del Interior.