Nació en 1947. A los 13 años despuntó la pasión por el básquetbol. Ya solía sentenciarse: «es alto para la edad que tiene. Pinta para el básquetbol». No fue una profecía de algunos, sino aquel paso del tiempo que fue dimensionando a OMAR MIGUEL ARRESTIA.

Jugó en Ferro Carril. Se enfundó la camiseta de Salto. Fue Campeón Nacional. Pero en aquellos finales de los 60, le echaron el ojo desde Montevideo y allá se fue.

Dos cimas vitales alcanzadas: en Hebraica y Macabi y Peñarol. No le faltaron tiempos con la celeste. Pero además fue convocado por equipos extranjeros. Cruzó el océano. Llegó a Europa. Allá el «Chumbo» también.

Una lección universal. La clase de siempre. Gigante. Pleno. Total. Infalible ganador.

Hincha manya de corazón. Idolatró a Fernando Morena. Se volvió a Salto. Fue DT. Impartió enseñanza a los gurises. No dejó de darle paso nunca, a la ocurrente catarata de tantas anécdotas. Verborrágico. Disfrutable. Para hablar con él. Para aprender desde él.

Omar Miguel Arrestia. El «Chumbo».

***********

El 15 de marzo de 2009. Aquel día no fue un día más. A diez años de ese día. Porque latieron las primeras añoranzas por Omar. Porque hubo que recorrer su memorable trayectoria. Porque hubo que acumular fechas, récord, y apelar a la memoria también.

No faltaron testimonios, aquí en Salto, allá en Montevideo o en el lugar que fuese. Exdirectivos, excompañeros. Quienes disfrutaron teniéndolo en el mismo equipo. Quienes lo padecieron como rival.

**********

De algunos años a esta parte, se instauró el análisis (más que la polémica), respecto a quien fue el más grande jugador de básquetbol en Uruguay.

Se partió de una trilogía: Omar Arrestia, Horacio «Tato» López y Leandro García Morales. Desde el «Tato» López tantas veces su aseveración: «el «Chumbo» fue lo máximo. Una potencialidad siempre indescriptible».

El hecho es que en 1969-1970, Omar fue sindicado como el mejor a nivel de Sud América.

Sus contemporáneos coinciden en la imponencia de aquella figura, capaz de ganar POR SI SÓLO más de un partido. Defendiendo a Salto, ¿cuántas veces pasó por esa condición?

Gravitando desde su influencia.

Magnética siempre. La seducción que el «Chumbo» ejercía en la cancha, por aquello del talento, del querer sagrado, del eximio poder goleando…

***********

El 15 de marzo de 2009.

Ese chau al que no le faltó dolor.

El chau al «Chumbo».

A su rebeldía fuera y dentro de la cancha. A su pasión por el juego.

A su entereza para arrogarse el derecho de no doblegarse, aunque lo marquen dos o lo marquen tres. ¡Qué importa cuántos pretendan bloquearlo!.

Si en definitiva, fue el más grande. Fue el mejor. Fue él.Inolvidablemente….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-