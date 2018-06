736 jugadores del mundo están contando los minutos para el inicio de la Copa de Mundo en Rusia. Mira aquí algunos datos y cifras sorprendentes de los deportistas que lucharán por un título para su país.

1. EL JUGADOR MÁS ALTO DE RUSIA 2018

El croata Lovre Kalinic es el jugador más alto del Mundial Rusia 2018. El portero del KAA Gent de Bélgica mide 2,01 metros.

2. EL MÁS BAJO

Aquí no hay uno, sino 3:

Xherdan Shaqiri de la selección de fútbol de Suiza mide 1,65 metros. Shaquiri, de 26 años, juega en el Stoke City de la Liga Inglesa. Yahya Al-Shehri, de Arabia Saudita, y El panameño Alberto Quintero comparten su estatura.

3. LOS CLUBES QUE MÁS JUGADORES APORTAN AL MUNDIAL

El club con más representantes en el mundial es el Manchester City: un total de 16 de sus jugadores se verán las caras en Rusia 2018, una cifra que es récord en la historia de los mundiales, según destaca el propio equipo en su web. Estos jugarán representando a ocho países: Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, España y Alemania.

4. JUGARÁ SU QUINTO MUNDIAL

El mexicano Rafael Márquez llegará a Rusia 2018 a jugar su quinta cita mundialista. Así, hará parte de un grupo en el que está su compatriota Antonio Carbajal (1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966), el alemán Lothar Matthaus (1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014)

5. MÁS VIEJO

El egipcio Essam El-Hadary jugará el Mundial con 45 años y cinco meses, rompiendo el récord del jugador más viejo del Mundial que estableció el colombiano Faryd Mondrago en 2014 a los 43 años.

6. MÁS JOVEN

El australiano Daniel Arzani, nacido en enero de 1999, llega a Rusia con 19 años y 5 meses. No romperá le récord de Norman Whiteside en España 1982, que con 17 años es el futbolista más joven en la historia de los Mundiales.

7. MÁS LIVIANO

Tres jugadores en Rusia 2018 pesan 59 kilos: Mbark Boussoufa, de Marruecos; Javier Aquino, de México; y Takashi Inui, de Japón.

8. MÁS PESADO

Román Torres, de Panamá, quien juega en el Seattle Sounders FC (Estados Unidos), mide 1,88 metros y pesa 99 kilos, según el registro de la FIFA. Sin embargo, la página oficial de su club registra un peso de 88 kg para Torres.

9. EQUIPO MÁS GANADOR

Brasil ha levantado la Copa del Mundo en cinco ocasiones: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994, y Corea / Japón 2002

10. EL JUGADOR CON MÁS ANOTACIONES EN EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Este Mundial reúne a dos de los mayores anotadores en la historia del fútbol (en equipos de primera división, es decir con clubes y selecciones nacionales de mayores).

Hasta noviembre de 2017, Cristiano Ronaldo, de Portugal, anotó 373 goles, según el International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) y es en la tabla global el número 12. Lionel Messi, de Argentina, en el lugar 16, ha anotado 361 goles. El primero en la tabla es Ferenc Puskas, que desde 1943 y hasta 1966 anotó 511 goles.