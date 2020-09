La primera fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará éste domingo 6 de setiembre, la actividad tendrá un par de juegos a la mañana y el resto se jugará a la tarde. Mapa de partidos:

Cancha de Deportivo Artigas

9:30 hs. Deportivo Artigas – Ferro Carril

11:30 hs. Saladero – Progreso

Cancha de Hindú

14 hs. Hindú – Chaná

16 hs. Barcelona – Salto Nuevo

Cancha Carlos Ambrosoni

14 hs. Sud América – Sol de América

16 hs. River Plate – Nacional

Cancha de Peñarol

14 hs. Peñarol – Universitario

16 hs. Ceibal – Gladiador

SUD AMÉRICA: BUSECA ESTE DOMINGO A BENEFICIO

La sub comisión de baby fútbol de Sud América estará realizando una venta de buseca a beneficio éste domingo 6 de setiembre al mediodía en su cancha.

El costo de la porción es de $ 120 y se pueden reservar a través del 091 898 962. Con lo recaudado se seguirá trabajando en las obras y mantenimiento de las canchas del equipo naranjita del barrio Williams.

«CANCHA CHICA» POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Todos los Martes y Viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en «CANCHA CHICA» por AM 1450 Radio Arapey.

Con la conducción de José Luis Toriani viva la más completa información del baby fútbol salteño.