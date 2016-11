Mañana domingo 27 de noviembre se jugarán dos partidos pendientes que definen posiciones de cara a la liguilla en el Ambrosoni.

Uno será el juego entre Sol de América y Peñarol a las 9:45 horas, ambos buscan el sexto cupo en la serie 1.

Y a las 11 horas jugarán River Plate y Universitario, de ganar el rojo de calle Brasil se quedará con el primer lugar de la serie 2.

Los detalles de la doble jornada:

9:45 hs. Sol de América – Peñarol. Árbitro: Hugo Araújo.

11 hs. Universitario – River Plate. Árbitro: Gerardo Coore.

Asistente: Jesús Espinosa.

LAS POSICIONES DE 13 AÑOS

Las posiciones del Campeonato Salteño de 13 años en las dos series:

Serie 1: Deportivo Artigas 31, Progreso 30, Gladiador 28, Hindú 20, Ferro Carril 19, Sol de América 14, Peñarol 11, Chaná 0.

Serie 2: Nacional 40, Universitario 38, Remeros 37, Salto Nuevo 28, Ceibal 13, Saladero 13, Cerro 11, Sud América 8, River Plate 6.

RIVER PLATE JUEGA

EN MONTEVIDEO EN

TRES CATEGORÍAS

Las categorías de 8, 9 y 10 años de River Plate estarán jugando en Montevideo hoy 26 y mañana 27 de noviembre. Será una gran experiencia para los chicos salteños que pasarán tres días a todo fútbol en la capital del país.

SALTO 13 JUGARÁ

ANTE PEÑAROL DE

MONTEVIDEO

La selección de Salto 13 años dirigida por Oscar Medina jugará el miércoles 14 de diciembre ante la Sub 13 de Peñarol de Montevideo, el juego se realizará en el estadio Ernesto Dickinson. También ese día vendrá la Sub 15 aurinegra que jugar ante el seleccionado de Salto dirigido por Noboa.

“CANCHA CHICA” POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Los martes y viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en “CANCHA CHICA” por AM 1450 Radio Arapey. Con la conducción de José Luis Toriani, viva la más completa información del baby fútbol salteño.