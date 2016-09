DIVISIONAL “A”

Torneo salteño “45 años de Rodwill ACUMULADO.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Univers. 16 11 2 3 40 11 35

Salto Nuevo 16 9 5 2 24 16 32

River Plate 16 8 4 3 19 10 28

Nacional 16 7 6 3 28 17 27

Ferro Carril 16 7 5 4 20 14 26

Gladiador 16 6 7 3 21 13 25

Ceibal 16 6 7 3 19 13 25

S.Uruguay 16 6 5 5 22 23 23

Progreso 16 3 4 9 22 33 13

Fénix 16 3 3 10 14 31 12

Saladero 16 3 1 12 18 41 10

D. Central 16 1 3 12 10 34 5

DIVISIONAL “A”

Torneo salteño “45 años de Rodwill CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Gladiador 5 3 2 0 11 5 11

Salto Nuevo 5 3 2 0 10 5 11

Universitario 5 3 0 2 11 6 9

River Plate 5 2 2 1 6 4 8

Nacional 5 2 2 1 11 10 8

S. Uruguay 5 2 2 1 10 10 8

Ferro Carril 5 1 3 1 4 4 6

Ceibal 5 1 3 1 6 6 6

Progreso 5 1 1 3 13 16 4

Saladero 5 1 1 3 6 10 4

D. Central 5 1 0 4 5 11 3

Fénix 5 1 0 4 3 9 3

DIVISIONAL “B”

Torneo salteño “90 aniversario del club Chaná”. – Copa VJ 24 horas.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Paso del Bote 15 10 5 0 20 8 35

Chaná 15 9 3 3 22 10 30

D. Artigas 15 8 4 3 28 20 28

Sud América 15 8 2 5 21 18 26

Almagro 15 7 3 5 22 17 24

Hindú 15 6 2 7 20 15 20

Tigre 15 5 4 6 19 21 19

Cerro 15 4 6 5 16 17 18

Parque Solari 15 5 2 8 18 20 17

Palomar 15 3 3 9 11 32 12

Albion 15 2 5 8 17 26 11

San Eugenio 15 2 3 10 11 22 9

PRÓXIMA FECHA DIVISIONAL “A”

Salto Uruguay vs Nacional

Ceibal vs Gladiador

Saladero vs River Plate

Fénix vs Universitario

Dublín Central vs Ferro Carril

Progreso vs Salto Nuevo

PRÓXIMA FECHA DIVISIONAL “B”

Serie A

Palomar vs Paso del Bote

Deportivo Artigas vs Parque Solari

Hindú vs Tigre

Serie B

San Eugenio vs Chaná

Sud América vs Cerro

GOLES “A”

Alexander Píriz (U) 9

Nicolás Ferreira (Ceib) 8

Ricardo Laforcade (N) 8

Matías Laxague (U) 8

Julio Bruno (S.U) 8

Angelo Sagradini (S.U) 5

Dario Rondán (N) 4

Mauricio Trinidad (Gladia) 5

Domingo Ramírez (Prog) 4

GOLES “B”

Marcelo Soria (Chana) 11

Agustín Pintos (Alm) 9

Sebastián Masseroni (H) 7

Maicon Rodríguez (P.B) 5

Richard González (Cerro) 5

Jhón Machado (P.S) 5

Jhonatan Rosas (Alm) 4

Gabriel Pintos (Hdu) 4

Martín Curbelo (D.A) 4

RESULTADOS 16ª FECHA

Divisional “A”

Universitario 5 Salto Uruguay 1.

River Plate 3 Dublín Central 2

Fénix 1 Ferro Carril 0.

Nacional 3 Ceibal 2.

Saladero 2 Progreso 2.

Gladiador 1 Salto Nuevo 1

RESULTADOS 15ª FECHA

Divisional “B”

Cerro 2 San Eugenio 2

Paso del Bote 1 Tigre 0.

Almagro 2 Sud América 0.

Chaná 1 Albion 0.

Parque Solari 1 Palomar 0

Deportivo Artigas 1 Hindú 0.

Los cuatro de la liguilla

Chaná, Deportivo Artiugas, Sud América y Almagro, serán finalmente los equipos que disputarán la liguilla en la “B”, para apostar al segundo ascenso de la “B” a la “A”. La cuarta fecha de la segunda rueda, marcó anticipadamente el ascenso de Paso del Bote. La condición invicta de los paseños. La derrota de Hindú le anuló chance de clasificación. En zona de descenso, nada resuelto respecto al segundo que resignará la categoría, mientras Parque Solari ya selló su destino: el año que viene jugará en la “C”.