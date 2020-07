Con el Dr. José Parentini

En diferentes tipos de hepatitis existentes, es solamente un análisis exhaustivo quién determinará sobre la situación del paciente.

Se relaciona en forma directa con el hígado y puede en algunos casos, tratarse de manera ambulatoria. Como en otros más graves, llevar a cabo un tratamiento riguroso.

Conocemos, que la infección provocada por ésta, puede dañar órganos, pero en realidad, nada mejor que recurrir a un profesional de la salud como en éste caso es el Dr. José Parentini, quien gustosamente accedió a brindar sus conocimientos y a evacuarnos dudas:

“Hablando de la hepatitis en términos generales, es una inflamación del tejido hepático”, nos comienza diciendo.

¿Cuáles son las causas?

Existen varias causas: infecciosas y no infecciosas.

Dentro de las infecciosas, la más común es la hepatitis viral.

También hay hepatitis causadas por bacterias, como es el caso de la Leptospirosis que causa una hepatitis bacteriana.

Y dentro de las no infecciosas, se encuentran las tóxicas (medicamentos que puede desencadenar en una hepatitis, como una reacción adversa) o la alcohólica, por ejemplo.

Hepatitis viral:

Es cuando el tejido hepático, se ve afectado por los virus que causan las hepatitis, existiendo cinco tipos de ellas: A, B; C, D y E y se clasifican según la forma de transmisión:

Hepatitis A y E

Son las más comunes y de transmisión fecal-oral. Que significa, que sucede a través de la contaminación por las heces fecales de los alimentos o de los líquidos.

Suele pasar, cuando una persona está enferma de hepatitis. Defeca, no se lava bien las manos, manipula algún alimento y la persona que consuma ese alimento, va a contraer la enfermedad a través de su ingesta. O también puede suceder, cuando existen espacios físicos donde no hay un buen control de las aguas servidas, la persona con hepatitis libera el virus a través de la materia, esa contaminación entra en contacto con el agua potable y los alimentos, y allí se puede contraer. Por eso la importancia del control en las aguas mencionadas y el buen lavado de los alimentos.

Hepatitis B, C y D:

La hepatitis B y C: Son de transmisión parenteral (a través de la sangre o algún otro fluido). Como puede ser el semen (de transmisión sexual).

O sea que acá, una persona no va a contagiarse, ni por las heces, por los alimentos o el agua contaminada. Y la hepatitis D, es un complemento de la hepatitis B y como tal, sola, no existe. Se ve solamente en los pacientes que ya tienen confirmada la hepatitis B. Si bien tiene un grupo propio, sola en un paciente no se presenta, siempre tiene que haber contraído la hepatitis B previamente. Podríamos decir que es como una reinfección de los pacientes que han contraído la hepatitis B.

¿Existe alguna de ellas de riesgo grave?

Sí. Las hepatitis B, C y D, (por transmisión sexual o por sangre) pueden transformarse en una hepatitis crónica, porque son enfermedades que afectan al hígado a largo plazo, no ocurriendo así con los otros dos tipos de hepatitis.

Pueden llegar a causar una hepatopatía crónica (cirrosis hepática) no alcohólica, porque no está ligada al alcohol y ello lleva a lo largo del tiempo, a una insuficiencia hepática.

Las hepatitis A y E, generalmente no lo causan, son enfermedades a corto plazo, no dejando secuelas en el hígado.

¿Cuáles son los síntomas?

*De la A y la E: las más comunes de transmisión fecal-oral, causan fiebre, con una inflamación en el hígado que nosotros le llamamos Hepatomegalia (hígado grande), que se contacta por medio de una ecografía.

*También está presente y el síntoma principal, que todas las hepatitis lo tienen, es el color amarillo en la piel y mucosas. (Ictericia). Que se da por el aumento de la Bilirrubina en sangre.

Generalmente sucede y aparecen varios pacientes con los mismos síntomas, a lo que llamamos brote.

*El dolor abdominal en la zona del hipocondrio derecho, (debajo de las costillas), porque el hígado está inflamado.

*La orina es oscura por contar con mucha Bilirrubina, (Coluria), comparado con el color oscuro de la Coca Cola.

*Puede el paciente tener Hipocolia o Acolia, que significa materia fecal, sin color. Además, otro de los síntomas generales es: decaimiento, dolor en articulaciones, vómitos, intolerancia digestiva (inapetencia a comer), principalmente los síntomas digestivos son altos (náuseas, vómitos, malestar, eructo), es muy raro ver la diarrea presente.

¿Da lugar siempre a una internación?

No siempre, hablando de las hepatitis más comunes.

Generalmente se lleva adelante un tratamiento en domicilio, ya que llevan incluida una dieta hepática, evitando los alimentos que le exigen al hígado.

Los grasos por ejemplo, en general.

¿Cuánto tiempo demora en recuperarse?

Cada paciente es distinto, pero puede llegar a durar en la hepatitis A y E, unos cuantos días, sin exactitud.

Y en las B, C y D, son un gran porcentaje de enfermos con ellas y pueden evolucionar a un cáncer de hígado o cirrosis, con un daño a largo plazo.

¿Qué incluye un tratamiento?

No existe un fármaco específico para la hepatitis.

Es un virus y va a depender de la dieta y del tratamiento sintomático. Si hay vómitos, mejorarlo, lo mismo pasa con el dolor o la fiebre.

Incluyendo en un tratamiento, la ingesta de abundante líquido, ya que el paciente debe ayudar a eliminar del riñón esa Bilirrubina que está demás en el organismo y hasta que el hígado se desinflame.

¿Quedan secuelas?

Las hepatitis virales A y E, se curan definitivamente y la persona adquiere inmunidad.

¿Tiene que ver la edad?

Sí, los jóvenes tienen mucha más probabilidad de mejorar más rápido.

¿Son consultas asiduas las que culminan en hepatitis?

Si, se ven mucho en consultorio las hepatitis comunes.

Los uruguayos contamos con una vacuna desde el año ´99, que actualmente está presente en el plan obligatorio.

Se la aplica a los 15 meses de edad del niño y luego se la repite en refuerzo, a los 21 meses, siendo muy eficaz, como lo es nuestro sistema de salud en general.

Nota por:Mary Olivera