En el marco de la pandemia por coronavirus, la organización de empresarios «Nos cuidamos entre todos» ha recaudado 4.500.000 de dólares que destinará a la compra de insumos médicos para atender la crisis sanitaria. Este lunes se hizo la entrega de la primera de 15 ambulancias de CTI que serán donadas a ASSE.

«Son ambulancias 0 km totalmente equipadas como si fueran un CTI móvil», dijo Ariel Pfeffer, representante de los empresarios.

Más 140 empresas forman parte de esta organización sumadas a unas 2.000 personas que de forma individual hicieron sus aportes para donar insumos.

«Esta campaña ya ha recaudado más de 4.500.000 dólares y no para porque tenemos muchísimos insumos que todavía están faltando y la idea es continuar haciéndolo hasta que no haya ningún contagiado en Uruguay», señaló Pfeffer.

El resto de las ambulancias se entregarán en los próximos días y estarán destinadas principalmente para la atención médica en el interior del país.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó que no es la única donación de «Nos cuidamos entre todos».