Con cabaña La Milagrosa como invitada

Este martes, a partir de las 17 horas, en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, con ventas a cargo de los escritorios Correa & San Román y Roberto Bertsch, se realizará el 15° remate anual de cabaña La Magdalena de Los Tordos S en C, y el 67° remate anual de La Pradera de Suc. Federico Stirling, conjuntamente con cabaña La Milagrosa de Alejandro Stirling como cabaña invitada.

6 MESES LIBRES Y FLETE GRATIS PARA TODA LA OFERTA

Martín San Román, integrante del escritorio Correa & San Román, informó que la oferta estará compuesta de 700 lanares, de los cuales son 120 borregos y carneros Merino Australiano y 200 vientres de esta raza, 300 vientres y 100 borregos y carneros Corriedale, y 25 borregos Merino Dohne. Indicó que toda la oferta tiene 6 meses libres, con administración propia, flete gratis a cualquier parte del país, aquellos que levanten la oferta tendrán un 3% de descuento y quienes paguen al contado obtendrán un 5% de descuento.

El rematador realizó la invitación a todos independientemente de quienes precisen o no, ya que realmente van a ver un material realmente excelente.

DESTACADA OFERTACO RRIEDALE, INCLUYENDO LIQUIDACIÓN PARCIAL

El Ing. Agr. Alejandro Stirling, destacó que la oferta está muy buena y como siempre han trabajado con los datos objetivos, EPD y «por años hemos insistido en afinar las lanas, vemos el lote Corriedale de La Magdalena que está en 25,6 micras, eso nos da la pauta de lo afinador que son los carneros» , resaltó.

Especificó que se ofrecerán 80 carneros donde hay 15 o 20 «elegidos», con muy buenos datos de EPD, y una oferta de vientres de una liquidación parcial que se realiza con el objetivo de disminuir la cantidad de vientres, no por refugo, realmente son buenos vientres que sirven para cualquier destino, tanto para planteleros como para quienes quieran crear una majada general muy buena.

OFERTA MERINO DE EXCELENTE CALIDAD

Diego Otegui, integrante de La Magdalena se refirió a la oferta Merino, y en este sentido recalcó la calidad de los borregos y vientres que se ofrecerán, «siguiendo con la línea que venimos presentando estos años en el remate y en las distintas exposiciones, vienen muchos hijos de los carneros australianos que trajimos este último año y el año anterior». Indicó que la oferta van a ser 110 borregos, todos con datos de EPD, «la borregada está muy linda», afirmó Otegui y resaltó que los 9 primeros bretes son todos borregos amansados prontos para llevarlos a las inseminaciones. Dentro de la oferta de 150 vientres – ovejas y borregas- destacó 50 ovejas planteleras que van a andar muy bien para iniciar un plantel o poder sacar carneros.

En cuanto a la oferta de 25 carneros Merino Dohne y cruza Merino Australiano x Merino Dohne, también destacó que los primeros que pasarán por la pista están amansados.

EVENTO DE RELEVANCIA

Carlos Martín Correa invitó a todos los salteños a este evento, ya que «tener la opción de poder ofrecer esta calidad y cantidad de ovinos es excepcional». Correa subrayó que el ovino hoy está viviendo un momento muy bueno, con condiciones comerciales muy favorables en cuanto a lana y carne, teniendo en cuenta que ahora la carne también está acompañando este rubro que era lo que necesitaba para complementar la producción.

Destacó una mejora genética en todas las razas que se estarán presentando el martes así como también destacó el respaldo de éstas cabañas y el servicio post venta.