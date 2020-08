Turf en Salto

El martes 25 de agosto se llevará a cabo otra clásica reunión organizada por el Jockey Club Salto, la misma contará con 16 carreras, comenzando a las 8 de la mañana. Será una reunión distinta a raíz de la emergencia sanitaria, se tendrá un protocolo preventivo que deberá ser respetado por todos quienes concurran al Hipódromo de Salto. Desde el Jockey Salto se expresó lo siguiente de cara a esta importante reunión:

«Nos encontramos una vez más gracias al esfuerzo y la colaboración de propios y allegados, demás actores del turf salteño, y autoridades competentes de nuestro departamento, en vísperas de otro 25 de agosto en nuestro querido Hipódromo, pero un 25 de agosto especial, de vital importancia para el futuro de nuestro hipódromo. Ya que al no haber podido tener la extraordinaria reunión de carreras del 1° de mayo y con una actividad que estuvo suspendida por más de 4 meses, el Hipódromo se ha visto afectado de gran manera y por tanto la vital importancia del desarrollo de este evento para la continuidad de la institución. No podemos fallar ni nosotros ni nuestra afición turfistica al momento de encarar la organización y la celebración de dicho evento en cuanto al mantenimiento de las medidas sanitarias y de precaución necesarias para que todo salga bien.

PROTOCOLO

Es por eso que queremos expresarle por medio de este comunicado un poco la dinámica en que se llevará a cabo el proceso de este evento.

No podrán ingresar vehículos al predio.

La única vía de entrada para el público será por el portón principal donde al momento de abonar la entrada se le tomara los datos particulares a cada ingreso (nombre, dirección y teléfono.), y se les pondrá una pulsera de uso obligatorio dentro del predio para constatar que paso por dicho control.

Quien no tenga dicha pulsera no podrá permanecer dentro del predio y será invitado a retirarse por la Seguridad del evento.

Contaremos a la entrada con 4 o 5 funcionarios encargados del área de ingreso para tratar de manejar un ingreso ágil y fluido.

En la entrada también se exigirá el uso obligatorio de tapabocas no pudiendo ingresar sin el mismo.

Una vez dentro del predio se deberá mantener distanciamiento social no menor a 2 metros entre personas, evitando aglomeraciones grupales y estar de tapabocas todo el tiempo posible.

Se exhorta a no compartir elementos como el mate, no tomar del mismo vaso, etc. Contaremos en la organización con 12 efectivos de seguridad que estarán empeñados en la tarea de mantener el orden y buen desempeño de la jornada para lo cual contamos desde ya con el buen entendimiento y la colaboración de nuestra afición dado las circunstancias.

Se exhorta a no concurrir al evento si se tiene algún síntoma relacionado a cualquier tipo de afecciones respiratorias o dolencias vinculadas a dichas afecciones, fiebre o dolor de cabeza, etc .

Si dichos síntomas son detectados en portería no se le permitirá el ingreso y si son detectados una vez dentro del predio se invitará a quien corresponda a retirarse por medio de los efectivos de seguridad, así como todo aquel que no respete las medidas de seguridad.

La comisión directiva se reserva el derecho de admisión.

Se exhorta a la no concurrencia de menores.

Se habilitará al público a ingresar a la baranda interna de la pista además de la baranda habitual con el fin de aumentar el espacio físico entre los espectadores al momento de las competencias.

Contaremos con dispensadores de agua con jabón líquido distribuidos estratégicamente para el lavado periódico de manos.

En los baños contaremos con personal de limpieza manteniendo la higiene de los mismos lo mejor posible durante la jornada.

Contaremos con servicio de asistencia móvil (ambulancia) con personal de la salud calificado para dicho servicio fijo en el predio durante toda la jornada.

En caso de mal tiempo previsto hasta con un día de anterioridad el evento podrá ser suspendido para el domingo próximo siguiente ya que la actividad deberá realizarse exclusivamente al aire libre.

Esperamos y contamos con la comprensión y gran colaboración en cuanto al mantenimiento de una conducta responsable y comprometida por parte de nuestra afición, acorde a la situación sanitaria, para garantizar un desarrollo normal y tranquilo del principal evento de nuestro Turf Salteño.