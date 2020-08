El 20 de julio de 1920 el P. Aschieri realizó la primera entrevista con el Dr. Lafranchi, para comprar la casa adjunta a la iglesia, que tenía entrada por Florencio Sánchez 69.

El día 22 se cerró el compromiso de compra -venta, pero como el Dr. Lafranchi no podía entregarla, porque no disponía de otro lugar, el Colegio empezó a funcionar en el Salón parroquial el 16 de agosto 1920 con tres alumnos: JUAN MARTINELLI, WALKER MORATORIO Y RAÚL DEVINCENZI. Al finalizar el año eran 17 alumnos.

Sentados: Hno. Leandro Gil, Padre Luis Ferrari, Padre Agustín Aschieri, Padre Antonio Pedret, alumno José Marichal.

En línea intermedia: Manuel García, Juan Martinelli, Carlos Molins, Paulino Vispo, Antolín Márquez, y Ezequiel Roig.

En última fila: Ángel López, José A. Nieto, Segundo Méndez, Raúl Devincenzi, Wálker Moratorio, Francisco Méndez, José Nery, Melitón Britos, Marcelino Núñez. (11-diciembre-1920)

De este modo el nacimiento del Colegio, coincidió con la fecha de nacimiento de San Juan Bosco y constituyó un homenaje por su cumpleaños.

7 de marzo de 1921: El Colegio en la nueva casa

Apenas instalados en la Casa Parroquial, los Salesianos iniciaron los trámites para la adquisición de la casa contigua, para instalar allí el colegio.

El 4 de marzo, el P. Inspector don José Gamba, se entrevistó personalmente con el Dr. Lafranchi y el día 7, se reciben las llaves. Las clases habían comenzado provisoriamente en el salón parroquial.

El mismo día 7 tuvo lugar la bendición del nuevo Colegio realizada por Mons. Camacho, con asistencia de los padres José Gamba. Agustín Aschieri y Ernesto Popelka.

Los padrinos del nuevo Colegio fueron el señor Esteban Solaro y su señora esposa Magdalena B. de Solaro , quienes por estar ausentes, fueron representados por sus hijos José María Solaro y Clelia Solaro.

Las clases del año 1921 fueron distribuidas de la siguiente manera:

1er. Año: Hno. Coadjutor Leandro Gil

2do. y 3ro. Padre Antonio Pedret.

4º. Año: P. José Garzetti y P. Luis Ferrari.

El P. Ferrari era también Teniente Cura, y el P. Garzetti era el Ecónomo.