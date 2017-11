Don Francisco Santana llegó a los 75 años, «y hace como 50 que soy hincha de Gladiador». No puede negarlo a partir de esos colores rojos y amarillos que suelen ser parte del hogar en el barrio de los afectos. Aunque en sus años mozo, supo jugar en Tropezón de la Liga Agraria.

Tiene 9 hijos. 35 nietos y 10 bisnietos. Este domingo, sabe cual es la cita: será uno más en el Dickinson. «A Gladiador lo fui a ver contra River y Nacional. Yo creo que vamos a ganar. Le tengo fe a Gladiador, porque me gusta como juega. Es la ilusión del barrio».

EN LA VUELTA

Solo basta con surcar la avenida y llegar hasta los barrios donde Gladiador se transforma en sentimiento. Toda esa comarca entona una misma ilusión de la que Don Francisco habla.

Por más que fuese la hora 14 y algo más de este último jueves y con el sol calcinando algunas calles empedradas donde el bitúmen aún no llegó, Don Francisco no sabe de siesta.

Por lo menos por esta vez. Es que la pasión de la final, anda en la vuelta.

ESA FAMILIÓN…

Aurelio García, es «Tachuela» a secas. Con Ferro Carril, el romance es de toda la vida, «porque fui llegando al club allá por el año 36».

«Tachuela» nació en 1926. Suma 91 años. Es padre de 6 hijos: 4 mujeres y 2 varones, «y tengo como 20 nietos y 20 nietos. Ahhh, pero también 4 tataranietos. Somos un familión. Tenemos respeto y conducta, por eso cuando a alguno le pasa algo, ahí estamos. Ferro, nos envuelve a la mayoría».

LOS CULTORES

DEL QUERER

«Tachuela» trabajó en su años de juventud, en la fideería que se afincaba frente a Plaza de Deportes, por calle 19 de abril. «Ahí me pusieron «Tachuela», porque era petizo y cabezón».

EL PUEBLO lo junto a los dos: Aurelio y Francisco.

Después de todo, son 166 años de pasión, sumando a los dos cultores de tanto querer a Ferro Carril y Gladiador. «Tachuela» se enfundó la camiseta de la franja para la foto y le susurró en el oído a su compañero de ruta futbolera…»el domingo gana esta».

Desde Francisco, la réplica…»porque el cuadro del barrio llega entonado y con lo mejor que tiene. El domingo me voy al estadio con mi hijo. El me lleva. Nos vamos temprano para tener un lugar en que se pueda ver bien».

«Tachuela» llegó a la casa de Francisco en el móvil de EL PUEBLO, «aunque yo ando en moto, aunque hace poco estaba medio rota. A mi gustaba un cuatriciclo, pero los hijos no me pelaron. ¿Y cómo sale Ferro?… no importa la diferencia, pero que gana, gana».

***********

Don Aurelio, 75 años.

El «Tachuela», 91 años.

No hay caso: ¡la pasión anda en la vuelta!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-