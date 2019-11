200 pesos la entrada general. El sábado, 1ª fecha de la liguilla «A»

Ninguno de los delegados de los cuatro clubes de la liguilla y neutrales, pretendían la colisión del fútbol de la primera fecha en la «A», con el partido clásico de Peñarol y Nacional a disputarse el domingo a la hora 16. Por eso ayer a la noche se resolvió afrontarla EL SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE en doble jornada a disputarse en el Parque Dickinson.

A las 19.30′, el juego de CEIBAL vs GLADIADOR y desde la hora 22, UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL. Los parciales de Ceibal y Universitario con destino a Tribuna España, mientras los de Gladiador y Ferro Carril a la Tribuna del este «Esc. Fernando Irazoqui».

CON LOS 200 PESOS

Noche de Consejo Superior. Pero antes, encuentro reservado de los neutrales y los cuatro delegados de los equipos que jugaran la liguilla. Una manera de definir todos los detalles. El día, los horarios, pero también el valor de la entrada, el que fue situado en 200 pesos: field y tribunas del Dickinson. Un total de 20 pesos en el incremento en relación a la que rigió en la temporada.

CON LA SEGUNDA

Asimismo, otro aspecto que se resolvió en la víspera, inherente a las fechas que vendrán. La segunda, el viernes 22 de noviembre y la tercera el miércoles 27 de noviembre y en caso de ser necesario un partido final entre el ganador de la liguilla (¿?) y Universitario como primero del Acumulado, pactado para el domingo 1º de diciembre.

CON EL SISTEMA DE DISPUTA

Asimismo en el Consejo Superior, se votó el sistema de disputa de la liguilla, situación que de hecho no se había refrendado. La variante se produce en relación al año pasado, teniendo en cuenta que se pasó de 6 a 4 equipos. En caso de equilibrio entre dos equipos al cabo de las tres fechas, la disputa de un partido decisorio. Si son tres, se apelará a la diferencia de goles. Si Universitario no es campeón de la liguilla, hasta siendo tercereo o compartido, adquiere el derecho de un partido final.

LA PLATA SOBRE LA MESA

Miércoles de la semana pasada, jugando en Dickinson por la clasificación a la liguilla, Salto Uruguay-Gladiador y Saladero-Ceibal, la venta de 1.078 entradas y por todo concepto, $ 156.600. El jueves, la hora de Ferro Carril-Salto Nuevo, 468 entradas y $ 66.600.

En la instancia del domingo que pasó, 1.547 boletos expendidos y $ 223.750. La suma total de lo recaudado, 3.093 y la recaudación total de $ 447.050.

ELLOS, LOS SANCIONADOS

Desde el Tribunal, estas promulgaciones: Henry Píriz (Saladero) 1, Fabricio Añasco (Ceibal) 1, Ángelo Sagradini (Deportivo Artigas) 2, Agustín Acevedo (River Plate) 3, Alex Panelli (Ferro Carril) preventivo. Con destino al Tribunal, cuatro expulsados: José Luis Píriz, Daniel López, Hugo Costa y Nicolás Tomás, todos de Saladero.

OPERAN A ROBERT RODRÍGUEZ

Tiempo adverso para Robert Rodríguez en Ceibal. Frente a Saladero padeció una dolorosa fractura en la zona del pómulo, razón por lo cual será derivado a Montevideo, a los efectos de ser sometido a una intervención quirúrgica. En tanto Juan Octavio Apatíe (Arsenal) permanecía internado, tras sufrir ante San Eugenio, fractura de costilla más una hemorragia interna.

El presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, remarcó y lamentó este rebrote de actitudes violentas en los campos de juego.

¿CUÁNDO LA «B»?

Hoy martes a las 12.30′ se realizará el lanzamiento de las liguillas en el local de la Liga Salteña de Fútbol. Solo resta saber cuando y que día la divisional «B» despuntará al cuadrangular final para determinar el segundo ascenso. Hay que tener en cuenta que el círculo de ascenso apuntó al sábado 16 de noviembre. La «A» fijó para ese día su arranque, por lo que el desplazamiento de la «B» será real. Dos opciones: que juegue el viernes próximo o el domingo 17 en los horarios de 18.30′ y 20.30′. En este último caso se trata de una opción potencial y además no colisiona con el clásico de Peñarol-Nacional que finaliza al filo de las 18 horas.

JUGANDO LOS GURISES

El sábado en el Parque Dickinson a la hora 15.30′ en categoría Sub 15, Salto y Paysandú. El viernes próximo en tanto en suelo sanducero y desde las 19 horas, Payandú-Salto en categoría Sub 14. Ambos partidos enmarcados en el Campeonato del Interior de Selecciones Juveniles.

AHORA LA «C»

La Divisional «C» pactó para hoy a la noche, cuatro partidos, en el marco de la 10ª fecha. Parque Humberto Forti.

Hora 19.30′- Defensor vs Florida.

Hora 21.30- Parque Solari vs Cerro.

Parque Rufino Araújo

Hora 19.30′- Huracán vs Quinta Avenida Treinta y Tres.

Hora 21.30′- Lazareto vs Paso del Bote.

Miercoles 13 de noviembre, Parque Rufino Aaújo, hora 20′- Peñarol vs Rodó.

*******

La última fecha se disputará el sábado 16 de noviembre, con tres partidos en el Parque Humberto Forti y dos en el Parque Rufino Araújo.