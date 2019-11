El lunes fue en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando se resolvieron los aspectos sustanciales de la primera fecha a nivel de la liguilla en la “A”. El arranque pactado para el sábado, teniendo en cuenta que el domingo a las 16 horas se enfrentan Peñarol y Nacional, en partido clave por el Torneo Clausura en Montevideo. En el caso de la “A”, primero Gladiador-Ceibal y de fondo, Universitario-Ferro Carril, con la entrada única a un valor de 200 pesos. Pero ayer al mediodía con la instancia de lanzamiento en el local de la Liga Salteña de Fútbol, el turno de la Divisional “B”, a los efectos de fijar el inicio.

El hecho es que al círculo de ascenso se le modificó la situación inmediata, desde el momento que tenía previsto iniciar la disputa de la liguilla el sábado a la noche. Prevalencia de la “A” a la hora de elegir, pero el hecho consumado es que la “B” se quedó con el domingo.

DE LOS PARTIDOS A LOS HORARIOS

Para tener en cuenta. La “B” despuntará a la primera fecha del cuadrangular final, el domingo a las 19 horas, cuando se enfrenten DUBLIN CENTRAL vs SUD AMÉRICA.

El juego de fondo a partir de las 21.30′, enfrentados SANTA ROSA vs SAN EUGENIO, en este caso tratándose de un partido demasiado especial. La cercanía geográfica de ambos lo ha potenciado como un típico “duelo de barrio”, aunque naturalmente no alcanza la condición de clásico. Un total de tres fechas. Todos contra todos. Si Sud América no es primero en el cuadrangular y alcanza por lo menos el tercer puesto o compartido, tendrá derecho a un partido adicional.

UN VALOR ÚNICO DE 150

De acuerdo a la resolución de la víspera en materia de entradas, un valor único: el de 150 pesos con derecho a tribuna. Los niños menores de 11 años tendrán ingreso libre, portando el documento que acredite la edad. Las boleterías del estadio se habilitará a la hora 18.

En la clasificación general al cabo de las 22 fechas, el reinado de El Tanque que avanzó a la Divisional “A”, sin tener que pasar por el meridiano de la liguilla. Después del equipo del Barrio Burton en este orden, Su América, Santa Rosa, Dublin Central y San Eugenio. Los “santos” conquistaron la última plaza, tras la imposición ante Arsenal 1 a 0 en el partido decisorio.