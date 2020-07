La temporada de 1992 en la Divisional «B», fue una temporada especial. Por no pocas razones. Planteó un sólido protagonismo de Universitario, Ceibal y Arsenal, a tal punto que los tres se despegaron del resto. Universitario concluyó siendo el campeón, para obtener el primer ascenso, mientras que había que definir la segunda plaza. O era Ceibal o era Arsenal. Y fue Ceibal. Pero además en ese año del fútbol salteño, se originó un hecho sin antecedentes y que después no se repetiría: la aparición de un jugador oriundo de Inglaterra alistando en Universitario.

Por razones de su actividad particular, MATTHEUS GOODFREY recaló en Salto, y hubo quien abrió diálogo con «el inglés» para sumarlo al plantel orientado técnicamente por Luis «Macho» Alfieri, con Eduardo Noel Mazzarino en la Preparación Fisica.

UNA ADAPTACIÓN AL TOQUE

El hecho es que al delantero oriundo de aquel paìs europeo, no le faltaron ocasiones desde el inicio de temporada, de exponer condiciones salientes. Delantero, pero con tendencia a recostarse unos metros para recibir en zona media, se convirtió en potencial socio de ofensiva junto a Carlos «Corcho» Roux y César «Corderito» Pujol. Sobre la base de esa trilogía, Universitario alcanzó solidez argumental. Talentos sumados y goles también. La adaptación de Goodfrey fue rápida. Una buena mayoría de canchas en ese entonces, no revelaban la mejor característica, pero el inglés defendió el repertorio de su saber: de la teoría a la práctica, la estricta aplicación. A sus compañeros de Universitario les quedó como saldo, otro aspecto válido, «porque no arrugaba. Iba a todas. Había rivales que lo salían a buscar a él. Directamente a pegarle. Pero como ademá tenía buena estatura y fibroso en el cuerpo, resistía sin chistar. Es más, si alguna vez tuvo que responder, respondía».

En aquel Universitario, nadie negó la influencia de Mattheus Goodfrey, el inglés de aquel año con Universitario Campeón. Un año tan solo de él jugando en Salto. Pasaron 28 años. Pero dejó la huella.