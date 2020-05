Deportivo Artigas e Hindú fueron los dos primeros clubes en recibir las canastas en la jornada de ayer, la entrega se hizo en el amplio salón del complejo de viviendas de la Cooperativa Coamvis en la zona del Cerro.

También se le hizo entrega en la jornada de ayer al club La Blanqueada, pero en este caso se llevaron las canastas en un par de viajes en la camioneta de Víctor Requelme (delegado de Remeros), que se puso a la orden desde el inicio para dar una mano en toda esta movida solidaria.

En los próximos días se irán entregando las 2496 canastas que llegaron para la Liga Salteña, recordemos que son para los niños que estén inscriptos en el sistema COMET. Hoy día son 21 los clubes que integran la LSBF, vale señalar que Cerro había decidido no participar y por ende no tenía registrado sus niños ante ONFI. Y en cuanto a las canastas correspondientes a Remeros, el club nota mediante de su directiva decidió donarlas a la Liga para que esta se las entregue al club que entienda conveniente.

EL PRESIDENTE DE CTM, CARLOS ALBISU ESTUVO PRESENTE. También estuvo presente ayer en la entrega de canastas, el presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu, quien siempre ha estado muy cerca del baby fútbol salteño, desde su rol de padre y desde su lugar en CTM, organismo que ha colaborado mucho con el fútbol infantil en los últimos años, recordemos la donación de equipos deportivos a los clubes y selecciones salteñas. Seguramente esa vinculación con la LSBF será aún más estrecha en este próximo período que lo tiene al frente de la delegación uruguaya.

