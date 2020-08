El 2020 quedará como un año vacío de fútbol por dónde se lo mire en el departamento de Salto.

Es así nomás la emergencia sanitaria vigente, la incertidumbre de cómo manejar los protocolos, la ausencia obligada de público a las canchas y la escasez económica son factores que se han tomado de las manos para que las principales Ligas: la Salteña, de las Colonias Agrarias o la de Villa Constitución, hayan decidido no jugar en primera.

Dicha determinación de las principales Ligas del departamento lleva a una ausencia de fútbol casi total salvo algunas excepciones como el Comercial o el Senior que vienen llevando adelante sus torneos pero con otros tipos de organización. Ejemplo el Senior juega en canchas abiertas y no cobra entradas al público. Para setiembre se sumará dentro de la LSF el inicio de formativas y el femenino, por ahí se intentará suplir la ausencia del fútbol grande pero todos sabemos que no es lo mismo.

Un año caótico para los clubes, que sin el fútbol no generan ingresos, la mayoría depende de la actividad deportiva para transitar por los carriles normales como cada año. Pero el coronavirus vino a poner patas para arriba todo la organización y dejó entrever por ejemplo en la Liga Salteña de Fútbol muchas carencias que ya se venían dando en los últimos años y que ahora de golpe aparecieron más a flor de piel. Los altos costos de funcionamiento y el poco margen de recaudar (por no decir ninguno si es que el público no puede ir a las cancha) llevan a bajar la persiana en forma temprana en un año que muchos los quieren maquillar con la «nueva normalidad» y que sirve para adquirir nuevas experiencias pero todos sabemos que en mayor o menor medida es un año negativo, donde el fútbol dominguero quedó en el banco y donde mucha gente perdió sus ingresos a raíz de esta situación planteada.

José Luis Toriani