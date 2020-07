Fue otro de los temas urticantes analizados primero y resueltos después, en el Congreso de la Organización del Fútbol del Interior: por sí o por no de cara a los torneos de mayores y juveniles correspondientes a la edición de 2021.

En el caso de los delegados de la Liga Salteña, asumieron la iniciativa en dirección de rechazo. A que no se juegue. Pero luego, alternativamente se fueron sumando los representantes de Paysandú, Artigas, Rivera y Tacuarembó.

SUDOR Y LÁGRIMAS

Sucede que en algunos de estos departamentos la actividad local no se inició.

Chance para que puedan hacerlo a partir de setiembre, pero con la necesidad abierta de prolongarse en enero. No es la realidad de Salto, desde el momento que la suspensión se consumó en la noche del lunes 22 de junio, por abrumadora voluntad de los clubes.

Existió UNA MANIFIESTA DEFENSA de los certámenes locales, habida cuenta además que los procesos de selección de mayores, a las ligas les cuesta «sangre, sudor y lágrimas», sin que exista ida y vuelta con el aficionado, cada vez más lejano «en relación a aquella costumbre de ir a la cancha»

Pero además se interpretó que «puede ser un año para desahogar o descomprimir el calendario y que puedan jugarse los Campeonatos en Sub 14, Femenino y Torneo de Clubes del Interior».