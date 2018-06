Croacia lo arrodilló: 3 a 0

El seleccionado argentino sufrió un durísimo revés en el Mundial Rusia 2018, al perder ante Croacia 3-0 en la ciudad de Nizhny Novgorod por la segunda fecha del Grupo D, resultado que lo dejó a expensas de terceros para avanzar a la fase final. Fue Rebic (8m. ST) de volea marcó anotó el primero, luego de una mala salida del arquero albiceleste, Modric (35m. ST) y Rakitic (46m. ST) anotaron los goles. Con este resultado, el equipo de Sampaoli debe aguardar que mañana Nigeria le gane a Islandia para seguir con chances de acceder a octavos de final del Mundial de Rusia. Lo real es que Croacia alcanzó un terminante 3 a 0 ante Argentina, para avanzar a los octavos de finales del Mundial, hundiendo a Argentina en un mar de incertidumbre. La declinante Argentina de Sampaoli y del impotente Messi, en tanto los croatas fueron exactamente el reverso de la moneda. Impactó por el nivel ostentado y una victoria sin discusión

El seleccionado argentino sufrió hoy un durísimo revés en el Mundial Rusia 2018, al perder ante Croacia 3-0 en la ciudad de Nizhny Novgorod por la segunda fecha del Grupo D, resultado que lo dejó a expensas de terceros para avanzar a la fase final.

Formaciones

Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Javier Mascherano; Maximiliano Meza, Lionel Messi y Sergio Agüero.DT: Jorge Sampaoli.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren y Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Rakitic y Ivan Perisic; Ante Rebic y Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.

Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).

Cancha: Nizhni Vódgorov.

Grupo «C»

El sueño de Perú fue pesadilla: 0-1

Perú se despidió tempranamente del Mundial de Rusia 2018 tras caer 1-0 ante Francia en la segunda fecha del Grupo C. El equipo de Ricardo Gareca se enfrentaba a Francia con la obligación de sumar puntos para seguir con vida en el certamen luego de haber caído en su debut ante Dinamarca, elenco que en la segunda jornada empató (1-1) con Australia, resultado que le daba un respiro a los incaicos.Sin embargo, y pese a haber salido a jugar de igual a igual contra los «bleus», serios candidatos al título, los del Rímac no pudieron derrotar a la sólida defensa gala y le dijeron adiós a la cita mundialista, a la cual volvían tras 36 años de ausencia. Los peruanos encontraron profundidad por las bandas gracias los desbordes de André Carrillo y Christian Cueva, pero no consiguieron concretar las oportunidades que tuvieron. A diferencia de Francia, que aprovechó la gran velocidad de Kylian Mbappé, que tras pocas ocasiones logró marcar el único tanto del encuentro a los 34 minutos.

Grupo “C”

Australia no se cae del operativo: 1 a 1

Dinamarca y Australia repartieron puntos en Samara y sus situaciones son bien distintas en el grupo C. Mientras los daneses se mantienen en zona de clasificación con cuatro puntos, los de Oceanía sumaron su primera unidad y dejaron de depender de sí mismos de cara a la última fecha, en la que se medirán con Perú. El combinado europeo comenzó mejor y una presión alta le permitió abrir la cuenta. Schone robó en tres cuartos de cancha, Jorgensen pivoteó y Eriksen puso el 1-0 con un potente zurdazo. Iba por más Dinamarca, que a los 24’ acarició el 2-0 en un cabezazo desviado de Jorgensen en posición inmejorable. Australia comenzó a equilibrar el trámite desde la tenencia a partir de la media hora, y a los 37’ empató. El árbitro español Mateu Lahoz pitó un penal a instancias del VAR por mano de Poulsen y el capitán Jedinak lo transformó en gol. Tras ese tanto fue más el cuadro dirigido por el holandés Bert van Marwijk. El operativo de Australia de avanzar está latiendo aún.

El mapa mundial

Viernes, 22 de junio:

09:00 Brasil – Costa Rica, San Petersburgo.

12:00 Nigeria – Islandia, Volgogrado.

15:00 Serbia – Suiza, Kaliningrado.

Sábado, 23 de junio:

09:00 Bélgica – Túnez, Moscú (Spartak).

15:00 Alemania – Suecia, Sochi.

12:00 Corea del Sur – México, Rostov.

Domingo, 24 de junio:

09:00 Inglaterra – Panamá, Nizhni Novgorod.

12:00 Japón – Senegal, Ekaterinburgo.

15:00 Polonia – Colombia, Kazán.

Lunes, 25 de junio:

11:00 Arabia Saudita – Egipto, Volgogrado.

11:00 Uruguay – Rusia, Samara.

15:00 España – Marruecos, Kaliningrado.

15:00 Irán – Portugal, Saransk.

Martes, 26 de junio:

11:00 Dinamarca – Francia, Moscú (Luzhniki).

11:00 Australia – Perú, Sochi.

15:00 Nigeria – Argentina, San Petersburgo.

15:00 Islandia – Croacia, Rostov-on-Don.

Miércoles, 27 de junio:

11:00 Corea del Sur – Alemania, Kazan.

11:00 México – Suecia, Ekaterinburgo.

15:00 Serbia – Brasil, Moscú (Spartak).

15:00 Suiza – Costa Rica, Nizhni Novgorod.

Jueves, 28 de junio:

11:00 Japón – Polonia, Volgogrado.

11:00 Senegal – Colombia, Samara.

15:00 Inglaterra – Bélgica, Kaliningrado.

15:00 Panamá – Túnez, Saransk.