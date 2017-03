Más que celebrar este día, pretendemos hacer un llamado a la reflexión.

Tal vez, resulte un buen inicio preguntarnos: Cómo percibimos cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto a las personas con S. de Down y otras personas con discapacidad intelectual?, ¿cuánto y cómo las conocemos?,¿ cuánto hay de verdadero o falso en nuestro pensamiento y conclusiones?, ¿ nos interesan? Y, finalmente, ¿Cuál es nuestra actitud frente a su existencia y presencia?

Para indagarnos y responder con total honestidad, deberíamos partir de la premisa de que, salvo que tengamos un familiar con S. de Down u otra discapacidad intelectual poco sabemos de ellas.

La percepción generalizada, está plagada de mitos, de falsas creencias, de romanticismo, de apreciaciones superficiales y hasta muchas veces banales.

Es habitual oír: “ Son tan cariñosos!”, “son precoces y enamoradizos”, “vienen a salvar al mundo”, “son angelitos”, “son excelente para la plástica”, “les gusta mucho la música”.

Una mirada que finalmente lo subestima, porque les atribuyen unas condiciones que comparten con otras personas, y se excluyen otras que también pueden poseer y desarrollar.

Es una mirada que resulta de ideas preconcebidas y estereotipadas casi siempre erróneas, existentes a priori de conocerlas y vivir con ellas en su vida real.

Esta ideas preconcebidas no se originaron ni existen porque sí. Son producto de una ideología imperante, en la que las personas que no responden al modelo de “normalidad” existente, se convierten en “las otras personas”, personas especiales y casi siempre personas “no productivas”.

Al fin la discapacidad de cualquier tipo, resulta ser una construcción social que surge en el entramado de las desigualdades.

Pretendemos hoy, “21 de marzo”, invitar a Uds. a que comiencen a colocar en el centro de su atención a estas personas. Ellas necesitan que las conozcan, no como un “asunto” o “el eje de una problemática “sino desde la cercanía, desde la vecindad, desde la amistad, y desde lo más íntimo de la persona. Que se conozcan con todas las rispideces dificultades y alegrías que cualquier vínculo pueda tener.

Pretendemos que se les perciba como lo que son: Personas que viven y conviven con los demás, anhelando cobrar la visibilidad que merecen como tales.

Hoy más que reconocer el día cómo fecha especial, deseamos una reflexión sincera acerca de: Nuestra actitudes y procederes con las personas con discapacidad intelectual.

No debería ser más que, plantearnos cómo actuamos con y para las demás personas.

ASOCIACIÓN DOWN DE SALTO.