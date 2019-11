Los dos cortados por la misma vara en los últimos partidos. Han mermado. Sobre todo en materia ofensiva. A los dos les ha costado.

Por eso, cuando esta noche despunte la acción en los clasificatorios, Salto Uruguay y Gladiador seguro que lo admitirán: evolucionan en su juego, o la condena fluye. Más que recomendable el trayecto decano.

Fue permanente equipo de vanguardia. En Gladiador, Rony Costa debió gambetear complicaciones, como la ausencia de Dany Miranda de arranque nomás y en los últimos partidos la lesión de Rodrigo Quiroga e incluso de Mauricio Trinidad. Los casi 20 años de Salto Uruguay sin ser Campeón Salteño.

¿Le duele o no esa historia adversa? Gladiador es siempre la opción del que no se guarda nada y ofrece si es posible que así sea, el corazón como respuesta.

A LA CANCHA

Miércoles 6 de noviembre.

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 22.15′- Salto Uruguay vs Gladiador.