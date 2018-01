«EL PUEBLO va a estar de verdad en todos los acontecimientos deportivos. Nuestras páginas serán suyas. Apostaremos también a los deportes llamados menores. Los alentaremos y seremos parte activa de sus movimientos. Pero también y es importante que lo remarquemos desde el principio: no renunciaremos a este periodismo crítico, sin ataduras y firmes defensores de la verdad, aunque duela. Con un concepto claro: no callarnos. No habrá silencios ante el error».

*****************

Hay que apelar a la edición correspondiente de aquel viernes 15 de enero de 1993, cuando EL PUEBLO retornó a escena, ya con la nueva Dirección sustentada por Walter Martínez Cerrutti y tras la ausencia de algunos meses, tras un eclipse financiero que lo postergó de la gente. De su gente.

En página 24 en tanto, se planteaba desde el Deporte, el perfil de una búsqueda. El sostenimiento de una prédica que era necesario ejercitar.

Vale aquel rescate a manera de introducción, para reconocer de qué se trataba el dorado objetivo, cuando en este 15 de enero de 2018, el primer cuarto de siglo se consumió, con un aditamento inexorable: la emoción misma.

ESA MAGIA DE SER…

Podríamos admitir ahora, 25 años después, que no pocos fines se fueron contemplando, pero sin que ello implique caer en lo que el periodismo no podría alentar nunca: la ausencia de evolución. Legitimar la pereza mental, implicaría un paso en falso o un ciego malabarismo intelectual. Casi sería no reconocer que la vida se prolonga y el hecho es que desde un medio periodístico, solo resta alcanzar la próxima estación.

Es la cuestión mágica de este oficio.

Por lo demás, 25 años fermentales, con recompensas vitales y dolores que también agrietaron la senda. Y claro, que la primera gloria alcanzada ocurrió en aquel 25 de marzo de 1995, con Salto Campeón del Litoral, pasando por el Salto Uruguay rey de la Liga Nacional en el 2005 y la triple corona del fútbol salteño en el 2015: en Sub 15, Sub 18 y a nivel de mayores.

En tanto no dejaremos de evocar a Omar «Chumbo» Arrestia, Aníbal «Maño» Ruiz, Pedro Virgilio Rocha y todos quienes se adelantaron en la partida.

Al fin de cuentas en este cuarto de siglo, un todo que es capaz de rescatarse: nombres, circunstancias, antologías, desencantos. Pero sobre todo, lo más preciado e irreversible: la consecuencia de ser, estar, proponer, generar. Y un aspecto para no soslayar: el aprendizaje que también nos cabe a nosotros, desde la mismísima y desafiante cotidianidad.

El espaldarazo

La selección campeona del Litoral orientada por Gustavo Ferraz (1993-1994-1995), marcó un jalón en la vida periodística de EL PUEBLO a nivel de Deportes. La presidencia de Guillermo Zunini en la Liga Salteña, el puente tendido con el Director Walter Martínez, para convertirse SALTOTV CABLECOLOR en el sponsor del combinado. El PUEBLO fue suma puntual para potenciar un ciclo memorable. Fue la última vez de un Salto Campeón del Litoral (aquellos Litorales), teniendo en cuenta que a los años siguientes, la Organización del Fútbol del Interior se afincó en el objetivo de ir demoliendo tradiciones, con cada confederación como parte del pasado, mientras los nuevos formatos de disputa a manera de invención escasamente admisible y siempre cuestionable. Aquella selección no dejaba de vender una base de 3.000 entradas por partido, con un poder de convocatoria inapelable.

Una historia de 180 mil artículos

Desde aquel lejano 15 de enero de 1993, hasta este presente que nos redobla el compromiso. En DEPORTES EL PUEBLO, el promedio básico de artículos por edición no ha mermado de los 20, en tanto ese número se supera en las ediciones de cada fin de semana con los suplementos deportivos que han resultado una constante. Puede entonces establecerse que en este cuarto de siglo a nivel de la sección deportes, el número de artículos (informaciones, opiniones, reportajes, etc), no menos que 180.000 en una cuenta básica.

Y entre otros hechos, testigos del Nacional Campeón Salteño 52 años después y el fenómeno que supone el binomio de Suárez y Cavani, mientras Ferro Carril con el alcance de la doble corona en OFI: 2009 y 2011.

No hay caso: la historia y los medios escritos, resultarán siempre… una siembra insoslayable.

Primer «staff» periodístico

En estos 25 años de la segunda etapa de EL PUEBLO, no pocos cronistas deportivos se fueron sumando, pero es del caso que admitamos la estabilidad de nombres y objetivos en el tiempo, en tanto no han faltado columnistas, colaboradores y el aporte de los lectores, para ampliar el espectro de los sustentos claves de la misión: informar y opinar. Aquel primer «staff» de enero de 1993, incluia a Luis Giovanoni, Juan José Aramburu, Claudino Ferreira Pinto, Julio César Arévalo, Pablo Alexis Teixeira, Stella Pascale Erro y Eleazar José Silva. En el primer editorial inserto en página 24, podía leerse al final a manera de sentencia: «llegamos decididos a darnos una mano. EL PUEBLO será vuestro diario. Nuestra esperanza. Confiamos en ustedes. Creemos en lo nuestro».