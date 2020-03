Mercado lanero australiano: sigue afectado por el Covid-19, pero mostró algunos síntomas de recuperación

La relación cambiaria cambió su tendencia y ayudó a que los precios mejoraran en USD

Después de cinco semanas consecutivas de tendencia a la baja en dólares americanos, el mercado lanero australiano comenzó a mostrar señales de recuperación, aunque aún se encuentra en niveles bajos. Según informó Australian Wool Exchange, un grupo de trabajo del Complejo Lanero Australiano se ha reunido diariamente para tratar de minimizar el impacto de COVID-19 en todos los eslabones de la Cadena Textil Lanera.

Una de las recomendaciones que surgió de este grupo, fue trasladar las subastas de lana de habitaciones cerradas a entornos más abiertos, en un esfuerzo por cumplir con las estrictas reglas de distanciamiento social dictadas por el gobierno australiano. Esta semana, las salas de remates en Melbourne y Fremantle se mudaron a espacios más abiertos y se ha programado que Sidney hará lo mismo para la próxima semana. Otra decisión impulsada por COVID-19 tomada esta semana por el Comité Nacional de Ventas de Subastas (NASC) fue programar una venta de lana en la semana 42, que se haría en el tradicional receso de Pascua, en un esfuerzo por maximizar la cantidad de lana que se puede comercializar antes de un posible cierre. Debido a las preocupaciones sobre la posible interrupción del suministro, los compradores estaban interesados en tomar posesión de la lana mientras pudieran y esto en definitiva ha sido junto a un cambio en la tendencia de la relación cambiaria los dos factores claves que permitieron que el mercado dejara de caer y comenzara a recuperarse. El nerviosismo de algunos sectores de la demanda (principalmente de China), se generó ante las noticias de suspensión de las ventas en Sud África y Nueva Zelanda esta semana.

El Indicador de Mercado del Este subió 53 centavos de dólar americano (6,6%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,54 por kilo base limpia, nivel similar al que se vio en el año 2015.

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron aumentos que se ubicaron entre 3,4% (32 micras) y 8,2% (18,5 micras).

La oferta semanal totalizó la cantidad de 42.900 fardos, de los cuales, la demanda adquirió el 85,7%, mejorando los niveles registrados la semana anterior.

Los primeros remates del mes de abril, se desarrollarán en las tres regiones, a partir del primer día del mes y durarán dos jornadas, estimándose que la oferta será de 45.800 fardos aproximadamente.

Hay noticias provenientes de China, que indican que algunas de sus industrias están comenzando a mover sus diferentes líneas de producción y que se encuentran desabastecidas por falta de materia prima. Por otra parte, algunos voceros del Gobierno chino, están informando la posibilidad de que en el corto plazo, se podría comenzar a realizar pedidos de uniformes para los funcionarios estatales, lo que podría reactivar un poco más la actividad industrial. No obstante todo ello, es posible que el mercado, antes de continuar recuperándose en forma continua, aún deba transitar períodos de inestabilidad y volatilidad, dependiendo del comportamiento de los muchos factores que están influyendo directa e indirectamente en la actualidad.

MERCADO LOCAL – CONTINUÓ PARALIZADO

La situación en el mercado local no ha mostrado cambios. No se han registrado operaciones relevantes y se está a la espera de ver cómo reacciona el mercado internacional, principalmente a la espera de nuevos pedidos del exterior. Por otra parte, hay incertidumbre de cómo podrá afectar el cierre de las ventas en Nueva Zelanda y en Sudáfrica, y la eventualidad de que suceda algo similar en Australia en el futuro.

Esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado negocios.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas Zambrano & Cía.

Productores de la Sociedad de Fomento Rural Colonia 18 de Julio hacen su aporte ante la emergencia sanitaria

En momentos difíciles para toda la población, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que está pasando nuestro país, varios sectores hacen su aporte para minimizar las carencias de buena parte de nuestra sociedad.

Tal es el ejemplo de la Sociedad Fomento Rural Colonia 18 de Julio, cuyos productores venden a un precio módico una canasta de frutas y verduras que se distribuye a través del MIDES a las familias más carenciadas.

En diálogo con el portal Actualidad Agropecuaria, La Presidenta de la Sociedad Fomento Colonia 18 de Julio Lourdes Ferreira explicó que en estos momentos tan difíciles, los productores decidieron proponerle al MIDES una canasta (mediante compra directa, sin licitación) para que dicha institución la distribuya entre aquellas familias más necesitadas y con más riesgo nutricional.

Explicó que las canastas tienen un muy bajo costo y es una forma que los productores tienen de hacer su aporte. Las mismas constan de zanahorias, zapallito, papa, morrón, zapallo, naranja y boniatos y pesan alrededor de 9 y 9,5 kg.

El MIDES aceptó la propuesta por lo cual ayer en la mañana se hizo entrega de 200, mientras que ya fueron solicitadas 400 para la próxima semana.