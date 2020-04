Nuestra alimentación en época de aislamiento. Con la Licenciada en Nutrición María José Martino

Con el fin de mantener la mejor salud emocional y física durante el aislamiento de esta cuarentena que transitamos, no deberíamos permitir que se altere el ritmo de vida que veníamos eligiendo. Puede incluso resultar interesante, incorporarle a nuestro hogar el entusiasmo de elaborar comidas en casa, haciéndonos algún mimo, que anteriormente por falta de tiempo no lográbamos. Para ello, deberemos pensar en una compra consciente y organizada, sin excedernos en esa lista de productos. Recurrimos a los conocimientos de la Licenciada en Nutrición María José Martino, los que compartimos hoy con ustedes:

¿Qué determina esta cuarentena frente a nuestra alimentación?

La alimentación es un tema que en mayor o menor medida, nos preocupa a todos y para esta situación que estamos viviendo mundialmente, es importante tener en cuenta determinadas pautas para alimentarnos de la mejor manera posible. Durante la cuarentena, nos enfrentamos a un encierro y distanciamiento social, que inevitablemente provocan ansiedad, haciéndonos comer más y generalmente de una forma inadecuada. Para poder organizarnos con respecto a la alimentación, hay que tener en cuenta: consumir las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena), debiendo ser porciones chicas. Y para el caso de almuerzo y cena, una sola servida.

¿Se deben realizar algunas colaciones entre comidas?

Sí, es importante realizar al menos dos colaciones saludables para evitar el picoteo durante el día y se sugiere, porque siempre vienen bien, las frutas. También las gelatinas light, yogur light, algún trozo de queso magro, frutos secos sin sal, bastoncitos de zanahoria, entre otros.

La importancia de las verduras:

Consumir gran cantidad de verduras (crudas o cocidas) en almuerzo y cena, lo ideal es medio plato en cada comida. Las podemos presentar en forma de ensaladas, soufflé, tortillas, tartas, horneadas, salteadas, o como más nos guste.

¿Son también importantes los productos integrales?

Sí, es importante incluir productos integrales (panificados, harina, arroz, fideos y otros) ya que aportan fibra y provocan mayor saciedad durante el día. Incluir carnes e hidratos de carbono (arroz, polenta, fideos, tubérculos, legumbres) de forma moderada y siempre acompañados con la porción adecuada de verduras.

¿Qué es lo que debemos reducir o quitar de nuestra alimentación?

Es muy importante lograr reducir el consumo de alimentos con alto contenido en grasa, sal y azúcar.

La mejor manera de controlar y reducir el consumo de estos alimentos, es no tenerlos en casa.

Para esto, es conveniente optar por productos naturales y saludables al momento de realizar la compra.

¿Qué debemos incorporar?

No debemos olvidar la hidratación, preferentemente tomar agua, (saborizar con rodajas de naranja, limón, hierbas como menta, cedrón, romero) al menos ocho vasos al día. Y siempre que sea posible, organizarnos para realizar algún tipo de ejercicio físico, que nunca viene mal.

¿Debemos olvidarnos de la comida «chatarra»?

Debemos aprovechar el tiempo en casa para cocinar más. Recordando que la comida casera va de la mano con una alimentación saludable. No hay nada mejor que esto, siempre y cuando los ingredientes que utilicemos para prepararla, sean los adecuados.

Recomendaciones:

Reducir la utilización de azúcar, sal e incorporar condimentos naturales. Preferir aceite como materia grasa y eliminar la fritura como método de cocción. Tratar de incluir abundantes verduras, productos integrales y frutas, son algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de cocinar. Es importante también que para estos tiempos de ansiedad que estamos viviendo, cocinemos lo justo en cuanto a cantidad. Se sugiere adaptar las recetas a la cantidad de integrantes de la familia, para no preparar en exceso y evitar el picoteo constante. Para facilitarles la tarea, les dejo aquí, algunas recetas fáciles, nutritivas y sumamente ricas, también para personas con diabetes.

Cuadraditos de zucchini

Ingredientes:

3 tazas de zucchini rallado

250 g ricotta magra

2 huevos

¼ taza de queso rallado

100 cc de leche descremada

100 g de almidón de maíz o de harina integral. Sal, pimienta, curry y nuez moscada

Procedimiento: En un bols mezclar el zucchini, ricota y queso.

Preparar una salsa blanca light, colocando en una olla la leche a fuego medio, distribuyendo en forma de lluvia el almidón o la harina.

Revolver constantemente hasta que espese. Condimentar con sal y nuez moscada. Colocar la salsa blanca en el bols con el zucchini, condimentar con curry. Agregar los huevos previamente batidos y mezclar hasta integrar. Colocar en placa para horno y cocinar por 40 minutos. Una vez frío, desmoldar y cortar en cuadraditos.

Torta integral de naranja

Ingredientes:

2 tazas de harina integral

Jugo y ralladura de 1 naranja

1 taza de aceite

2 cdas de semillas de chía

2 huevos

1 taza de leche descremada

Vainilla

2 sobres de edulcorante

Preparación:

Mezclar los huevos, las semillas, edulcorante, aceite, jugo y ralladura de naranja, vainilla y leche.

Por ultimo agregar la harina, polvo de hornear y mezclar bien.

Colocar en tortera desmoldable y hornear 35 minutos.

Entre las preguntas frecuentes que nos formulamos, el M.S.P. ha realizado algunas recomendaciones sobre Nutrición y Alimentación (fragmentos):

¿Los alimentos pueden ser una vía de transmisión de COVID-19?

El coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) se propaga principalmente de persona a persona a través del contacto cercano con una persona infectada por medio de pequeñas gotitas que ésta produce al estornudar o toser. La experiencia en brotes de virus similares muestra que la transmisión mediante el consumo de alimentos no ocurre y a la fecha no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión de COVID-19. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de precaución que incluyen la aplicación de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos: lavarse las manos, cocinar completamente los alimentos (en especial carnes, pescados y huevos), evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos cocidos y crudos, mantener los alimentos a temperaturas seguras, usar agua y materias primas seguras.

¿El coronavirus puede sobrevivir en superficies? ¿Podría transmitirse a través de los envases de alimentos?

La OMS ha informado, en forma preliminar, que este virus no puede sobrevivir más de 24 o 48 horas en una superficie a temperatura ambiente. Hasta el momento no se han detectado coronavirus transmitidos por esta vía. Igualmente como medida de precaución se recomienda aplicar las buenas prácticas de higiene también en la manipulación de alimentos envasados. Se debe limpiar la superficie de todo lo que se traiga de afuera antes de guardarlo (con solución de hipoclorito de sodio, según recomendaciones de MSP), inclusive los paquetes de alimentos envasados y realizar el lavado de manos con agua y jabón luego de su manipulación. Otras medidas recomendadas son evitar compartir platos, vasos y cubiertos, y lavarlos con agua y jabón o detergente después de cada uso.

¿El consumo de algún alimento previene la infección?

No hay factores alimentarios (nutrientes específicos, alimentos o determinados patrones de alimentación) que puedan prevenir o disminuir el riesgo de contagio en personas sanas. Si bien es cierto que determinados nutrientes como el cobre, folatos, hierro, selenio, vitamina A, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C, vitamina D y zinc, contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario, no existen fundamentos para potenciar su consumo, más allá de su presencia en una alimentación adecuada, ya que no hay evidencia de que se asocie a menor riesgo. Ninguna fruta o vegetal en forma aislada, genera más defensas que otras para el organismo, la combinación de ellas, en las porciones recomendadas, aseguran un balance nutricional adecuado».

Mary Olivera.