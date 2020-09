voleibol

La 3ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugará el domingo 4 de octubre en ambas categorías.

Los partidos que se vienen:

Masculino

9 hs. AVS A vs. AVS B

10:15 hs. Viveros vs. Universitario

11:30 hs. AVS C vs. Quebracho A

12:45 hs. Quebracho B vs. Constitución

Femenino

14 hs. Crandon vs. Ferro Carril B

15:15 hs. AVS B vs. AVS C

16:30 hs. Ferro Carril A vs. Salto Uruguay

17:45 hs. AVS A vs. Universitario

POSICIONES

Repasemos las posiciones en ambas ramas:

Masculino

AVS B 6

AVS A 6

Constitución 5

Quebracho A 4

Viveros 3

Quebracho B 2

Universitario 2

AVS C 2

Femenino

AVS A 6

Salto Uruguay 6

Universitario 5

AVS B 4

AVS C 4

Ferro Carril A 2

Crandon 2

Ferro Carril B 2

FECHAS EN CONSTITUCIÓN Y

QUEBRACHO

La 4ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugará el domingo 18 de octubre en Villa Constitución y en la 7ª fecha pactada inicialmente para el 29 de noviembre se jugará en Quebracho. Así nos hizo saber el dirigente de la Liga Salteña de Voleibol, Federico Cincunegui.

Las otras fechas restantes se jugarán en la ciudad de Salto, ya en gimnasio cerrado tras disputar las dos primeras fechas en cancha abierta.