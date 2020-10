Una vez más, en la Central de Pruebas de Kiyú quedó demostrada la importancia de las mediciones

Un excepcional remate concretó Escritorio Dutra en una nueva edición de los Toros de Kiyú.

Un precio promedio de US$4.038 alcanzó la 44ª venta de toros de Kiyú, realizada el sábado 3 en la Central de Pruebas de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, en San José.

En algo más de una hora, y con literalmente el viento en contra por lo gélido de la jornada, el martillo de Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra -firma que comercializa los toros de Kiyú hace 44 años- logró colocar el 100% de la torada que salió a pista, un total de 26 animales de pedigrí (25 mochos y un astado).

El valor máximo fue US$ 15.000 (12 cuotas de US$ 1.250) por la caravana 2, de Jorge Barbosa S.G, adquirido por Rancho F. de Fontes. El animal -que al 29 de setiembre pesó 884 kilos- fue el primero en salir a pista -junto con la caravana 26 de Tropicalia de Rocha- dado que ganó la jura fenotípica y EPD´s de la prueba, a cargo de Fernando Alfonso, Alejo Bordaberry y Patricio Cortabarría.

Daniel Dutra explicó que este fue uno de los mejores años de Kiyú en cuanto a preparación, y eso fue algo que le llamó la atención. «Impresionaba el nivel de los toros, los kilos que tenían y la agilidad con la que se movían. Tuvieron una compensación económica positiva», dijo.

Consideró que el remate fue «muy bueno», resaltó el promedio y la agilidad de las ventas. Si bien no es el primer remate de la zafra, sostuvo que Kiyú «sigue siendo una referencia» porque es una subasta a la cual acuden muchos cabañeros.

Sobre los 44 años de la firma sobre el estrado de Kiyú recordó que los primeros remates se realizaban, a cargo de la firma Sixto J. Dutra, en local Melilla, pero resaltó la enorme evolución que ha tenido la raza en sus mediciones y evaluaciones.

Felipe Bove, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford, aseguró que se quedaron «muy satisfechos» con los resultados. «El remate fue un premio a todo el trabajo y el esfuerzo, a la calidad de los toros. Superar los US$ 4.000 de promedio nos llena de orgullo y deja a Kiyú con el prestigio que siempre tuvo», indicó.

Bove comentó que este será uno de los puntos altos de la zafra: «Kiyú se va a ubicar muy bien dentro de la zafra. Es el premio a todos los criadores que se comprometen con la Sociedad enviando sus mejores terneros», concluyó.

Todos los ganadores. La Central lleva 44 años generando información de gran valor para el mejoramiento genético de la raza. Este año se llevó a cabo la 44ª prueba de toros en pastoreo, la 11ª prueba de eficiencia de conversión y la prueba de conversión de novillos comerciales.

El objetivo de la «prueba 44″ fue evaluar toritos contemporáneos provenientes de distintas cabañas.

La prueba comenzó el 15 de octubre de 2019 con 28 toritos que pesaron 411 kilos en promedio y finalizó el 28 de abril de este año. En 196 días, los toros alcanzaron un peso promedio de 626 kilos, con una ganancia diaria promedio de 1,101 kilos. Los ganadores fueron -por el grupo 1- la caravana 2 de Jorge Barbosa S.G. y -por el grupo 2- la caravana 18 de Elia L. Von Metzen Finkelde (que tuvo el mayor valor de eficiencia de conversión, 1,390 kg/día).

Los ganadores de la prueba de eficiencia de conversión fueron: por el grupo 1 la caravana 2 (RP 1514), de Jorge Barbosa; y por el grupo 2 la caravana 22 (RP1103), de Las Divisas S.C.

Fuente: Rurales El País