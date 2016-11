En casos como estos, nada más atendible que recurrir a los números. Veamos.

2012.. 4 goles..

2013.. 10 goles..

2014.. 15 goles..

2015.. 9 goles..

2016.. 20 goles..

Ahí está la suma total de goles de ALEXANDER PÍRIZ a la cuenta de Universitario. Son cinco temporadas de quien pasó por Saladero, Barcelona e Hindú. E igualmente la selección. Pero en este caso, se trata de tener en cuenta los goles del cañonero en filas de la «U»: bordea los 60 goles.

Para el apunte de estos 58 goles, no solo se tienen en cuenta los registrados a nivel de partidos en el fútbol de la Liga Salteña, sino también la Copa de Clubes de OFI. Alexander Píriz la jugó por primera vez en la edición 2015, después de haber sido Campeón Salteño en el 2014.

En esa temporada, fue clave en los rojos. Cuando se inició el 2013, el goleador confesaba a EL PUEBLO que «el año pasado no respondí. Siento que tengo una deuda con el club». Sucede que en 2012, las complicaciones fueron manifiestas para el delantero central, llegando tan solo a cuatro goles.

Desde ese poder de autocrítica (vital siempre, si es que existe proyección de mejoramiento), fue estableciendo una evolución concreta frente a las piolas contrarias.

CLAVE DE GOL Y GOL

Solo bastaría apelar a esta situación de última, en que Alexander Píriz fue autor de los dos goles de Universitario. Primero ante Nacional y de última frente a Salto Nuevo. Dos 1 a 0. Seis puntos a la cuenta de los rojos en el marco del hexagonal. Fue el máximo goleador al cabo de las 22 fechas (Apertura y Clausura), por lo que ahora la tendencia se prolonga. Es Píriz (no hay dudas), reflejo de una especie que tiende peligrosamente a extinguirse: los 9-9. Los 9 de área. Los azotes en la zona quemante. No hay tantos en el fútbol salteño.

Por lo demás, si se tienen en cuenta las anotaciones en los equipos en que anteriormente jugó, no hay margen para la vacilación a la hora de la estadística: superó los 100.

Cosas de Alexander. Viviendo del gol. A su manera.