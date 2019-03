Las siete nuevas reglas del fútbol que serán oficiales a partir del 1° de junio de este 2019, la decisión tomada por la International Football Association Board (IFAB), organismo que examina y determina los cambios en las reglas de juego del fútbol reunido el pasado sábado en Aberdeen (Escocia).

La IFAB, compuesta por representantes de la FIFA y de las cuatro federaciones británicas pioneras del fútbol (inglesa, escocesa, galesa y norirlandesa).

Con las 7 nuevas reglas, una por una:

PENALES

1- El arquero ahora tan solo se le exigirá que tenga un pie en la línea de gol cuando el penal sea lanzado.

GOLES CON LA MANO

2- No se tomará en cuenta la intención de las manos dentro del área si se anota un gol: será invalidado sin importar si es accidental o no.

SAQUES DESDE EL ARCO

3- Los futbolistas podrán competir por la pelota dentro del área una vez que el arquero la pone en juego: ya no será necesario que el futbolista la reciba afuera para disputarla.

SANCIONES A LOS TÉCNICOS

4- Los árbitros le mostrarán tarjetas amarillas y rojas a los cuerpos técnicos.

CAMBIOS

5- Cuando un futbolista deba dejar la cancha por una modificación, ya no será necesario que salga por la mitad del campo: podrá salir por la banda más cercana.

BARRERAS

6- Proteger a los futbolistas de la barrera cuando los rivales se sitúan allí para incomodar: tendrán que estar a un metro de distancia.

PIQUE CUANDO LA PELOTA

PEGA EN EL ÁRBITRO

7- Se contempla la posibilidad que el árbitro marque un bote a tierra cuando le golpea la pelota.