Cuando se establece que será un año «en que no tendremos fútbol», la alusión a las divisionales «A», «B» y «C» de la Liga Salteña a nivel de mayores. Pero lo de hoy sábado es como para certificar que vamos teniendo acción en canchas. La nueva fecha en la Liga Senior incluirá un total de 28 partidos, mientras la segunda en la Liga Comercial con 7 juegos. Por lo tanto, entre los dos, 35 partidos. 56 equipos Sénior y 14 del Comercial: hay que hablar entonces de 70 equipos para afrontar. Si cada equipo asume el compromiso, movilizando 16 jugadores, la suma establece que casi 1.200 salen a jugar.

hay que tener en cuenta que el mes que viene despunta el Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino, en tanto el Baby Fútbol irá transitando el tiempo de antesala antes de comenzar a jugar.

Para el 23 de setiembre a su vez, para que despunte la Liga de Fútbol Súper Sénior, en las dos divisionales

Queda en claro: no es que no tengamos fútbol. ¡Tenemos fútbol!