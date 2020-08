Según datos publicados por La Diaria, se estima que son 8.700 las niñas, adolescentes y mujeres que juegan al fútbol de manera organizada en nuestro país y no menos de 300 en Salto.

Desde el ingreso en 1996 de las mujeres al ámbito institucional, el aumento ha sido sostenido, y en los últimos años se ha registrado una diversidad de espacios para la práctica (recreativa, competitiva, empresarial) del deporte sin precedentes. El rechazo a que las mujeres jueguen al fútbol está desapareciendo, y -según Valentina Prego, presidente del departamento de fútbol femenino de la AUF-, “las niñas juegan con más libertad (…) Ahora, ha cambiado; se empezó a romper esa idea de que cada deporte tiene un género asignado, y eligen el deporte que más les gusta». Actualmente, son más de 40 los equipos que compiten de manera amateur en la rama femenina (mayores, sub 19 y sub 16) y se estiman 1.500 jugadoras fichadas entre juveniles y mayores. Desde su integración a la órbita de la AUF, el fútbol practicado por mujeres ha convivido con diversas problemáticas, algunas debido al mal funcionamiento general del fútbol uruguayo, y otras a la desigualdad existente en la sociedad. Para combatir estas adversidades el departamento de fútbol femenino de la AUF en los últimos años ha trabajado para promover mayor estabilidad, difusión, profesionalización de cargos y una mayor participación de las mujeres en la estructura jerárquica.