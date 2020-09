Solo tres superaron la prueba física en el marco de la evaluación proyectada desde OFI

La prueba física de la que fueron protagonistas los jueces de la Liga Salteña de Fútbol, no pasó de largo y tampoco se quedó en el tiempo como una anécdota más.

Al contrario, se sumó a la preocupación vigente del presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital. De todo el núcleo solo tres superaron la instancia, consistente en 40 vueltas para conformar el circuito dispuesto: José Gabriel de los Santos, Fernando López y Walter Araújo.

Asistieron los tres Instructores de Jueces (Margall, Alzúa y Boschetti), dos Preparadores Físicos y el propio Martínez Vital. El hecho se produjo a solicitud del propio Colegio Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, para que se calibrase la actual condición física de los árbitros.

LA IMPOSIBILIDAD CONCRETA

En no pocos casos de acuerdo a lo que se señalara a cronistas de este diario, la merma se fue acentuando en los árbitros, al tiempo de desarrollar la acción. Comprobables índices de extenuación física e imposibilidad de la respuesta pretendida.

Semanas atrás, el presidente del Colegio de Jueces, fue gráfico al apuntar que «vi partidos en la Liga Comercial y fue la manera de comprobar en directo las dificultades de árbitros centrales para sostener una determinada dinámica. Cuando se sanciona un penal a 50 metros de distancia, es que algo definitivamente anda mal o no funciona».

Néstor Martínez Vital no se ha guardado el calificativo a mano, para reflejar la precaria condición física en la mayoría de los jueces. Con lo sucedido en la zona del Parque Solari, ratificó su enfoque, teniendo en cuenta que la gran mayoría no superó la evaluación dispuesta.

UNA VEZ AL MES

El diálogo de los Instructores fue puntual con los jueces y al paso de los días, las repercusiones. Porque se estableció que la idea de OFI es que UNA VEZ AL MES, en cada departamento, los jueces sean evaluados.

Tras el desarrollo de cada secuencia, el informe al Colegio Técnico.

A la luz de lo sucedido en ese primer encuentro, los jueces locales poco menos que están obligados a una búsqueda superior. Por lo menos en el plano físico, la realidad es fatalmente adversa. Por lo menos…por ahora.