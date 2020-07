La fachada de la sede de Albion Fútbol Club, va reflejando la nueva realidad. Una realidad que varía, que se transforma. No solo por una cuestión de sobria estética, sino porque en la estructura general del club, las innovaciones existen.

Nada sería posible si no se concretara un fortalecimiento directriz. Una bien entendida plataforma, para que la proyección surja. De hecho existe. Incluso con la novedad que supone William Rosas como uno más para laburar por la entidad del sentimiento.

En tanto, OMAR TAMAREO, es un vecino más de la zona, que desde hace algunos años se afincó por estos lares. «En algún momento me propusieron ser presidente, pero no. Dije que no. Me siento bien, siendo uno más. Porque en la directiva de Albion no nos fijamos tanto en eso de los cargos, sino en lo que se pueda ir logrando.

Lo que importa es la idea. A Albion le vamos cambiando la cara. En ese objetivo nos vamos plantando. Es el que nos gusta».

EL ALBION PUERTAS ADENTRO

Ingresar a la sede es descubrir el salón, habilitado incluso para actividades sociales o culturales también. La suma de Ana Magalí Suárez, nominada como máxima figura del último carnaval salteño en representación del club, a favor de proyectos que serán puntuales.

El techado en el fondo, el nuevo parrillero, mientras que no falta el operativo de adecuación del campo de juego. Desde el apunte de Omar Tamareo, «se trató en un primer momento de ir viendo lo que estaba al alcance. Se realizaron determinadas ventas de buseca, pastas, más algún festival, que jugó a favor de obtener recursos propios. Pero además en Albion, los socios son parte de la causa. No son tantos, pero ayudan. Para un club que pretende desarrollarse, toda inyección económica es válida. Nada es descartable»

«AUNQUE NO HAYA FÚTBOL,ESTAMOS EN MOVIMIENTO»

La temporada sin fútbol. El azote de la pandemia y las complejidades económicas en los clubes, sostenes para la decisión consumada. En su momento, Albion fue uno más en la decisión de no jugar. Pero más allá del fútbol que no se disputa a nivel de Primera División, «estamos en movimiento. Nos juntamos, nos reunimos, elaboramos planes y no nos bajamos de un fin: no tiene porqué tratarse de un año perdido.

En Albion hay cosas para hacer y la estamos haciendo. Si hablo de recursos propios, es decir que no somos un club desfinanciado. Fuimos teniendo en claro, la necesidad de mejorar la imagen de Albion, y que no solo se limite al fútbol. Que en la sede también se puedan imponer otras actividades, para que se arrime aquel que pasa por enfrente de la sede y no llega. O sea: ampliar a Albion.

Viene siendo un año para mejorar hacia adentro. Lo vamos logrando y desde esa línea no nos apartamos»