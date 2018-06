La impactante Corea del 2 a 0

El Mundial Rusia 2018 se abre a un gran batacazo: Alemania fue la primera víctima de las varias potencias que estaban en riesgo, amenazadas por los resultados y las bajas producciones.

Esta vez no hubo milagro como ante Suecia y el campeón mundial se vuelve a su casa en una zona en la que nadie imaginaba que iba a pasar por semejante fiasco. Siempre se pensó en una Alemania candidata al título, no en este equipo inexpresivo, lánguido, que se fue a la banquina tras las derrotas con México y Corea del Sur , y una victoria pírrica contra Suecia.

A Alemania le servía el 0-0 al elenco teutón porque México y Suecia empataban, pero el primer tanto sueco le cargó una mochila pesadísima y lo obligaba a convertir.

Con el correr de los minutos se iba desnudando cada vez más en el fondo Alemania, que se salvó varias veces gracias a las salidas rápidas de Neuer cortando contragolpes lejos de su arco y los cierres certeros de Hummels, de gran rendimiento en el fondo.

Los ingresos de Muller y Mario Gómez no hicieron más que sumar gente para el juego aéreo. A los 92’ anotó Kim tras un rebote a la salida de un córner para desatar el festejo propio y el de los mexicanos, que si ganaba Alemania quedaban afuera. Con algo de suspenso porque los jueces habían anulado la conquista y la validaron a través del VAR, los surcoreanos se pusieron en ventaja. Por si fuera poco, Son anotó de contragolpe con el arco vacío a los 96′, cuando Neuer ya estaba lejos de su arco buscando el empate.

*********

ASI PASÓ

Estadio: Kazan Arena

Corea del Sur: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Yun Youngsun y Hong Chul; Lee Jaesung, Jung Wooyoung, Jang Hyunsoo y Moon Seonmin (69′ Ju Sejong) ; Koo Jacheol (56′ Hwang Heechan (79′ Go Yohan)) y Son Heungmin. DT: Taeyong Shin.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Sule, Mats Hummels y Jonas Hector (78′ Julian Brandt); Sami Khedira (58′ Mario Gómez) y Toni Kroos; Marco Reus, Mesut Ozil y Leon Goretzka (63′ Thomas Muller); y Timo Werner. DT: Joachim Löw.

GOLES: 92′ KIM (C), 96′ SON (C)