El homicida huyó caminando y hasta ahora la Policía no ha podido encontrarlo

A dos meses del homicidio del empresario José “Chito” Bidart, la policía no ha podido encontrar al responsable

En las primeras horas de la tarde del 13 de diciembre de 2018, un conocido empresario local José Luis “Chito” Bidart, recibió varios disparos de arma de fuego en la puerta de su domicilio en ruta 3 en la zona de las Cuatro Bocas.

El herido pudo ser trasladado hasta un centro asistencial, donde momentos más tarde perdiera la vida. De acuerdo con lo informado por EL PUEBLO en ese momento a instancias de fuentes oficiales, el autor del hecho, una vez cometido el mismo, se habría retirado del lugar a pie, lo que fue manifestado por testigos presenciales.

Se esperó el resultado de la autopsia para establecerse con exactitud, cuántos impactos recibió el occiso. Si bien la Policía investigó el paradero del victimario y el móvil por el que se cometió el acto delictivo, en primera instancia, no habría tenido como causa el hurto de dinero, ya que las pertenencias de la víctima estaban todas en su lugar.

Consultado por EL PUEBLO en ese momento, el vocero de la Jefatura de Policía de Salto, Giovanni Bacci, manifestó que hasta ayer, dos meses después de lo ocurrido, el caso se encuentra en la esfera de la Fiscalía y del departamento de Investigaciones de la policía salteña, ya que no se tenían novedades por el momento.

LOS HECHOS

El pasado 13 de diciembre, a poco más de dos meses, próximo a la hora 13:30 la policía concurrió hasta una chacra que está ubicada en el kilómetro 584 de la Ruta Nº 3, en el llamado advirtieron a la Policía que había un hombre que estaba herido de arma de fuego.

Cuando llegó la Policía, el herido había sido trasladado en un vehículo particular por sus familiares hasta un centro asistencial, aunque momentos después, el médico actuante constató su fallecimiento a causa de los disparos de arma de fuego.

La Policía procedió a preservar la escena del hecho hasta la llegada del personal de la Policía Científica, quien, al hacerse presente, realizó el relevamiento técnico de la misma. En ese momento la policía realizó un amplio rastrillaje y una extensa búsqueda por las zonas de campos y montes para tratar de localizar al autor del hecho, pero hasta hoy nadie sabe quién fue el que cometió el crimen.

¿QUIÉN ERA LA VÍCTIMA?

En los años 80, José Luis Bidart comenzó a marcar una distinguida evolución, en un deporte de todas las horas: el fútbol. Peñarol entonces, se convirtió en ámbito ideal para que comenzara a trascender, llegando al plantel de Primera División.

En una década de fulgurantes delanteros, el “Chito” combinó estilo y eficacia, para que el gol fuese estandarte de su acción en la cancha. Peñarol lo disfrutó primero y luego Universitario también, hasta prolongar esa senda en el fútbol de la Liga Comercial. El paso de los años lo expuso frente a nuevos desafíos. La actividad comercial bien sabida, pero sin que ello fuese obstáculo para que el deporte permaneciese asociado a su vida, creando las bases para el equipo de Nuevo Uruguay.

De años a esta parte, José Luis incursionó en el Karting, alentado por sus hijos, pasionales de esta disciplina, con protagonismos y consagraciones puntuales.

NADA SE SABE

En las últimas horas amigos y conocidos de la víctima se preguntaron cómo pudo ser que una persona llegue hasta la puerta de una casa, armada, y tras descerrajar de varios disparos a una persona se vaya así sin más y la Policía no sepa nada de él.

Hasta ayer, los posibles rastrillajes que pueda haber llevado a cabo la policía salteña quedaron en eso, ya que no hubo resultados positivos. El hombre que llegó ese mediodía hasta su casa con un arma de fuego y se paró en la puerta a esperarlo para dispararle, se fue caminando y hasta ahora nadie sabe quién es.