Hay equipos y equipos. Clubes y clubes. Planteles y planteles. Cada uno con su entorno, su circunstancia y su historia deportiva. En tanto, una convicción fue ganando espacios al paso de los años: «a esos tres equipos no cualquiera los dirige». Se alude en este caso a Gladiador, Salto Nuevo y Ceibal, quienes son por lejos, los que saben de una mayor adhesión de hinchas en cada domingo de fútbol. Suele decirse: «no es fácil para ningún técnico de Ceibal, tener a la»l2″ sobre las espaldas». Salto Nuevo no es la excepción, «porque se trata de tener espalda grande».

AGUANTANDO

EL CHAPARRÓN

Años atrás a su vez, cuando Luis «Lucho» Macedo ejerció la Dirección Técnica de Gladiador, cantó su verdad tras la aceptación al cargo: «Yo sé que no es para cualquiera».

Ahora, cuando Federico Suárez anunció que iría a permanecer al margen de la Dirección Técnica en el 2017, en el club se toldaron de dudas: «¿quién para que agarre y aguante el chaparrón?» Salto Nuevo tiene un entorno especial. Pasa con instituciones donde el hincha no es decorativo en la función: va, exige, expone, no se guarda lo que piensa y está.

Y aunque surgieron nombres y uno más concreto que todos como el de Enrique «Quique» Bruno, la balanza volvería a inclinarse por Federico Suárez. Ese es el nombre.