Eduardo Colinet, las selecciones y el todo del Consejo Único Juvenil

-¿Conformidad?

«Esa de repente es la palabra justa, porque Salto fue protagonista otra vez. El haber llegado a una final, marca una señal. Se definió otra vez un torneo y eso vale en el balance final».

-La amargura es otra cosa…

«Tiene que ver con no haber alcanzado la consagración, después de tanto buscar, porque en estos torneos nada es fácil y cada rival o etapa plantea una exigencia».

-¿No hay una edición igual a la otra o cada una con su propia característica?

«Todo campeonato deja una experiencia distinta a la otra. De esto, siempre estamos aprendiendo. Esta vez no fue la excepción, ni con la Sub 15 antes ni con la Sub 18 ahora».

-¿Qué rescate por sobre todo?

«Saber que este es el camino correcto y que Salto responde a una determinada política de selección, porque no deja de tenerla. De años a esta parte, existe una continuidad en cuanto a presencia de los combinados en la definición. Es un poco la consecuencia en sí mismo».

«NO ESTAMOS TAN LEJOS»

Desde la presidencia de Sergio Eduardo Colinet, el Consejo Único Juvenil plasma su propia apuesta. Es que más allá del fútbol doméstico, las selecciones no ocultan el poder de la vigencia misma. Desde el año 2010, Salto es parte de ese protagonismo que la historia potencia.

«Bien que podemos afirmar por ejemplo, que a esta selección Sub 18 no le faltó nada. Que lo tuvo todo, creándose un entorno especial, desde lo humano, desde lo deportivo, con sentido de colaboración real y buscando lo mejor para afianzar al ciclo».

-¿Qué es necesario variar, rectificar?

«No creo que tanto o muy poco. Es más, yo diría que no estamos tan lejos con respecto al fútbol profesional, en cuanto a organización para equipos juveniles».

-Cuando se jugó la primera final ante Canelones en Sub 15 se viajó el mismo día. Con la Sub 18, claramente se varió. Si el traslado debía producirse el día anterior, no se dudó. ¿Eso es parte de la enseñanza misma?

«Aclaro que en el caso de la Sub 15, no es que no se quiso. Se intentó. El hecho es que no conseguimos lugares aptos disponibles. Ahora por ejemplo en Colonia, el trato que se nos dispensó en el Batallón fue de lo mejor. No podemos quejarnos. Además agarramos en la definición la Semana de Turismo y no es fácil dar con lugares apropiados al tiempo de viajar un día antes».

-Hablaste de protagonismo. De la búsqueda otra vez. Al fin de cuentas, un tema de imagen del fútbol salteño, si de las selecciones se trata.

«Existe algo concreto que es el respeto que se ha ganado el fútbol salteño a nivel de selecciones. No solo por ser parte de las definiciones que ya eso es bastante, sino por esa imagen de organización que es necesario sostener. Nos han hecho saber dirigentes de otros lados y no dejan de sorprenderse de lo que es nuestro Consejo Único Juvenil. En algunas Ligas tienen que jugar torneos a tres o cuatro ruedas, para que los jugadores tengan rodaje por los pocos equipos que son. Aquí tenemos 29 y eso da la tónica de lo que somos. A veces ni nosotros calibramos lo que tenemos y compararse con otros ámbitos, no está demás. Algo o mucho vamos haciendo entre todos».

**********

La Sub 15. La Sub 18. Todo lo que implica el Consejo Único Juvenil. Habrá que persistir en este fenómeno del fútbol salteño. Simplemente que lo es. Buenamente: lo es.

Con 510 partidos y casi 800 jugadores

Un dato de Eduardo Colinet, es como para tenerlo en cuenta. El Consejo Único Juvenil, que incluye las categorías Sub 15 y Sub 18, afronta el tradicional torneo salteño, ruedas mediante. Tras ello, el desarrollo de la liguilla, para el surgimiento de un campeón en cada caso. Sorprende el dato: se juegan en total 510 partidos entre Sub 15 y Sub 18. Un número de partidos simplemente excepcional. ¿Cuántos futbolistas en el Consejo Único Juvenil?: el número próximo a los 800. De lo que no hay dudas: se trata de un fenómeno en expansión. No por nada Salto en la categoría, es parte de un producto real. De los buenos.