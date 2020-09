El presidente del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, Néstor Martínez Vital, suele poner el grito en el cielo, frente a la adversidad que supone la limitación en el número de funcionarios.

Y supone que el año que viene la situación puede ser crítica, mientras desde su rol no deja de alentar un nuevo ciclo en la Escuela de Jueces, con el Instructor que fuese.

Sin embargo el lunes a la noche en el Consejo Superior, se planteó una situación concreta: tres jueces no alcanzaron los dos tercios requeridos para ser avalados en la nómina afectada al fútbol local, por lo que de hecho dejan de pertenecer a la plantilla. Es obvio que puede controlar partidos o actuar en otras Ligas.

Concreto es que las versiones que circularon en los últimos días, encontraron eco en la realidad: árbitros que serían rechazados.

A la hora de la contabilización de votos, Gustavo Barboza, Catalina Fernández y Víctor Rodríguez fueron blanco de la negativa para no pocos delegados de clubes.

Al día siguiente las repercusiones puntuales en algunos ámbitos del fútbol, a la luz de lo que se interpreta como un contrasentido. «Por un lado se habla de número reducido de jueces y por otro de un plumazo se elimina a tres», fue la deducción a mano.

EL CUARTO EN LA NÓMINA

Antes de la sesión del Consejo Superior del pasado lunes a la noche, el presidente del Colegio de Jueces, participó de un encuentro a puertas cerradas con los neutrales y los delegados de los diez clubes presentes, desde el momento que no asistieron El Tanque y Sud América.

No más de 10 minutos, pero suficientes para unificar algunos criterios de presente y futuro.

En lo inmediato, inicio del Consejo Superior, con la votación de los jueces como tema capital en el orden del día.

Un total de 25 avalados. Asimismo un árbitro con momentos de continuidad en la Liga Salteña de Fútbol, controlando partidos en la «A» y en la «B», fue de los que optó por no registrar su nombre como postulante a ser tenido en cuenta.

La razón casi que elemental: sabía que iría a ser uno de los cuatro a ser rechazados por quienes debían pronunciarse.