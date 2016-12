Cortometraje de alumnos liceales de la Villa

Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

A golpe se hacen los hombres y a patadas las mujeres”.

Así se denominó el cortometraje realizado por alumnos de 5to año Humanístico del Liceo de Villa Constitución, para la asignatura Geografía Humana y Económica. El trabajo refleja el drama vivido por muchas familias. El cortometraje, en donde los actores y actrices son los propios alumnos y docentes del Liceo de Villa Constitución, cuenta la desgarradora historia de dos familias unidas entre sí por la violencia en su sentido más amplio.

El cortometraje fue dirigido por Luciana Benítez y Agustina Rojas, ésta última realizó la edición final; compañeros del elenco por su parte se encargaron del vestuario y maquillaje. Fue realizado en áreas públicas de la Villa y en los espacios disponibles del liceo, gracias al apoyo y a la colaboración de la directora María del Verdún Meroni.

El guión, escrito por Yeilan Suárez; alumna de 5to Humanística; muestra un padre opresor una madre oprimida y una hija opresora. Desenmascara el lado más cruel de la violencia doméstica y de género, esa violencia que fragmenta a la familia, que destruye los vínculos, que arruina los ideales de vida, esa violencia que crea hijos alcohólicos, drogadictos, hijos problemáticos, etc., esa violencia no es ficción, existe y golpea de forma muy feroz al ser humano.

El trabajo traspasó los límites de la asignatura y a través de las alumnas Caterin Chácharo, Zully Suárez y Agustina Rojas, con apoyo de la docente del curso, Suéllen de los Santos, se realizó la presentación del mismo en conjunto con el Caíf de la localidad y con el apoyo de la Municipalidad el 23 de noviembre, estuvieron presentes Maestros y alumnos de la Escuela Nº 7 y Nº 100. El 30 de noviembre las alumnas Caterin C. y Zully S., realizaron una jornada de Concientización sobre la violencia doméstica y de Género en la Escuela Nº 7, en presencia alumnos y maestros.

Los datos son alarmantes, según INMUJERES el Sistema de Respuesta de Violencia Basada en Género, atendió desde enero a setiembre de 2016 a más de 1970 mujeres y 189 varones que estaban sufriendo hecho de violencia dentro de sus hogares. Entre enero y setiembre de éste año, las denuncias sobre violencia doméstica superaron las 21.000 ante el Ministerio del Interior.

ELENCO:Antonio Antille, Yeilan Suarez, Melina Olivera, Tatiana Gonzalez, Caterin Chacharo, Victoria Colombo, Zully Suarez, Rocio Gomez, Noelia Olivera, Valentina Nobre, Macarena Olivera, Franco Alfonzo, Luis Carlos Pereyra y Khiara Mai. Participacion especial de Sofia Suarez y Lucia Bertazzi Chachar Muchos han sido los logros sobre derechos de la mujer en la sociedad actual, pero los datos no dejan de alarmarnos. El uso de dispositivos de tobilleras y la capacitación y sensibilización sobre tales problemáticas han sido de mucha ayuda, pero no son suficientes. «Nada está perdido» fue el mensaje que dejaron los alumnos…El cambio comienza en ti, en mi, en nosotros. Muy buen trabajo recogido en el liceo por alumnos y profesores.