En el Litoral y en el Sur. Fútbol de miércoles en el Campeonato del Interior. Palpitaciones abiertas. Después de todo, señal definiciones en pro de las llaves. Uno a uno con todos los partidos que se juegan. De los horarios a los jueces, pasando por los estadios.

*********

LITORAL –

SERIE A – TERCERA

FECHA TACUAREMBÓ – ARTIGAS :

Miércoles 30 Enero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00 (Mayores);

Estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó;

Arbitros de Flores: Gonzalo De León (Central Sub 17), Luis Mesa y Darío Pedreira (Asistentes); Fernando Di Maggio (Central Absoluta), Darío Pedreira y Luis Mesa (Asistentes).

**********

BELLA UNIÓN VS RIVERA

Miércoles 30 Enero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00 (Maldonado);

Estadio “Walter Martínez Cerrutti” de Bella Unión;

Arbitros de Salto : Fernando López (Central Sub 17), Miguel Pereira y Walter Araújo (Asistentes); José De los Santos (Central Absoluta), Walter Araújo y Miguel Pereira (Asistentes).

*********

– SERIE B – TERCERA

FECHA RIO NEGRO VS PAYSANDÚ

Miércoles 30 Enero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00 (Absoluta);

Parque “Liebig’s” de Fray Bentos;

Arbitros de Durazno : Elio Gómez (Central Sub 17), Rodrigo Saboreo y José Basterreneche (Asistentes); Guillermo Arismendi (Central Absoluta), José Basterreneche y Rodrigo Saboreo (Asistentes).

********

DOLORES VS SALTO

Miércoles 30 Enero Hora 20:00 (Sub 17), Hora 22:00 (Maytores);

Estadio “José Antonio Lavalleja” de Dolores;

Arbitros de Paso de los Toros:

Richard Hunderwaltz (Central Sub 17), Alvaro López y Pascual Bonfrisco (Asistentes); Mario Mauttones (Central Absoluta), Pascual Bonfrisco y Alvaro López (Asistentes).