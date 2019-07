Se conocen los detalles para la 8ª fecha el próximo sábado

El campeonato “Salteño” organizado por la Liga de Fútbol Comercial volverá a las canchas el próximo día sábado. Tal cual lo informábamos oportunamente en nuestra edición de ayer, en la pasada reunión semanal del Consejo de Liga, se fijaron los detalles correspondientes a la disputa de la octava fecha (1ª rueda) del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Dicha fecha había sido postergada por motivo del partido que por Copa América de Selecciones disputó ante Perú el pasado sábado.

Sin dudas una fecha esperada, no solo por la ansiedad de los muchachos por retornar a la competencia en cancha, sino también debido a como quedaron las posiciones luego de la séptima fecha, en un campeonato que cómo hemos venido informando, se presenta con mucha paridad desde lo deportivo, con equipos que se han reforzado, se han preocupado por reforzar sus planteles, e incluso vienen trabajando una, hasta dos veces entre semana previo a la fecha próxima marcada por el calendario.

Resultados 7ª fecha

La Cafetera (3) – Minervine (1)

Deportivo VJ (5) – Bamasol (3)

La Mecánica (3) – Villa España (2)

Más Color Pinturas (2) – San Miguel (1)

Vértigo (1) – Nuevo Uruguay (0)

La República (3) – Los Búhos (1)

Fecha libre: La Pizzería

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 16, Minervine 16, La Cafetera 15, La República 14, Más Color Pinturas12, La Mecánica 12, Vértigo 11, Nuevo Uruguay8, Bamasol 8, La Academia 8, Villa España 7, Los Búhos 4, San Miguel 4, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 0

Detalles para el sábado

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Octava fecha: Primera rueda

Sábado 6 de julio

Escenario: Canchas del Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha N° 1

Hora 14.00: LA CAFETERA vs VÉRTIGO

Hora 16.00: BAMASOL vs MINERVINE

Hora 18.00: VILLA ESPAÑA vs DEPORTIVO VJ 24

Cancha N° 2

Hora 14.00: LA MECÁNICA s NUEVO URUGUAY

Hora 16.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LA ACADEMIA

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Hora 14.00: MINIMERCADO APOLO vs LOS BÚHOS

Hora 16.00: SAN MIGUEL vs LA PIZZERÍA

Fecha libre: La República